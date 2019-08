Carmen Villalobos: "Llegar es muy fácil, pero mantenerte y reinventarte es de las cosas más complicadas y lo hemos logrado"

Después de una larga espera, la exitosa saga de Telemundo, Sin senos sí hay paraíso, ahora conocida como El final del paraíso, regresa esta noche a la cadena de habla hispana con el estreno de una nueva temporada que promete dejar con la boca abierta al televidente. Su protagonista, Carmen Villalobos, habla en exclusiva con People en Español a horas de su debut sobre lo que veremos en esta exitosa serie que marca el inicio de nueva era dentro de la historia escrita por Gustavo Bolívar. La actriz colombiana, además, nos revela qué se siente ser ya abuela en la ficción y nos cuenta, entre otros cosas, qué se le pasa por la mente al ver hoy en día imágenes de Sin senos no hay paraíso (2008), la telenovela que hace diez años dio inicio a la saga.

Llegó el día del estreno. ¿Qué se siente poder ver por fin todo el trabajo reflejado en pantalla después de tantos meses de trabajo?

Se siente satisfacción del deber cumplido. Son muchos meses dándole vida a un personaje, hay días superdificiles, hay días casi que ni duermes de mucho estudio y preparación. En mi caso soy demasiado disciplinada con mi trabajo. No hay día que no estudie o que no le aporte algo como Carmen al personaje, entonces ver que todo esto ya va por fin a ver la luz es demasiado gratificante y demasiado emocionante. Espero de todo corazón que al público le guste.

La serie se reinventa en cada temporada, ¿qué es lo que más te emociona de este estreno en particular? ¿qué sería eso que esperas con más ansias respecto a la reacción del público?

Que pregunta tan difícil porque es que, por ejemplo, a nivel personal el personaje va a pasar por muchos estados emocionales. Son muchas cosas que a lo mejor la gente dirá ‘no, pero que pendeja o no que valiente’ o en otros momentos ‘no, le falta carácter’. Definitivamente Catalina no pretende ser una mujer perfecta, está muy lejos de serlo y justamente como no es perfecta yo creo que a raíz de todos sus errores y de todas sus caídas fue formado esta personalidad, entonces ella básicamente lo que quiere es que su familia sea feliz… Pero para llegar a esa felicidad tiene que luchar contra el mal y definitivamente está en una posición donde literal le toca enfrentarse cara a cara con el mal.

Image zoom Cortesía TELEMUNDO

Empezaste en esta historia hace 10 años siendo adolescente y ya eres abuela, ¿cómo se lleva eso de tener una nieta en la ficción siendo tan joven?

No tengo ni idea (ríe). Ha sido muy chistoso, ni siquiera me consideraba mamá de una hija tan grande. De hecho el público lo dice, el público dice que parezco la hermana de Mariana no su mamá. Para mí ha sido un reto gigante, especialmente en esta temporada que van a ver al personaje de Mariana todavía mucho más adulto. Respecto al tema de la niña, de Catica ‘la chiquita’, era una dulzura, entonces para mí era como una hija, o sea realmente más que ser su abuela yo me sentía como la mamá de la niña. Fue muy bonito. Aparte todas las escenas que tengo con la niña no sabes las sufrí porque yo ahí sentía que tenía que dar mi vida por ella.

Cuando ves ahora imágenes de Sin senos no hay paraíso (2008), ¿qué se te pasa por la mente?

Sueños, metas, ilusiones, mucho trabajo, mucha disciplina, esfuerzo. Han pasado 10 años y definitivamente estoy en el lugar que me soñé estar y yo creo que todo eso es gracias a la dedicación que le doy día a día a mi trabajo porque llegar es muy fácil, llegar y que un éxito esté y que a la gente le guste digamos que entre comillas es más fácil, pero estar ahí, mantenerte, reinventarte es de las cosas más complicadas y lo hemos logrado. Dios me puso nuevamente en este proyecto y Dios sabe cómo hace las cosas y qué le tiene preparado a uno. Perfectamente pude haber dicho que no, pude haber estado en otro momento de mi vida y decir que no pero no lo dudé ni un segundo y aquí estoy siendo parte de esta historia que sigue siendo un éxito.

Image zoom Cortesía TELEMUNDO

Si la Catalina de ahora se reencontrara con la Catalina de los inicios, ¿qué crees que le diría?

Le diría que no era necesario llegar al punto en que llegó para ser hoy en día lo que es. A lo mejor ese personaje tenía que pasar por eso para llegar hoy en día a ser lo que es, pero yo creo que le diría como ‘no es necesario sufrir tanto, no es necesario que acabes con tu vida, no es necesario llegar al límite que has llegado para que en el futuro seas una directora de la DEA’. Yo a Cata le cambiaría muchas cosas de su pasado, pero a veces dicen que uno sin su pasado no es lo que es en el presente.

¿Por qué hay que ver esta noche el estreno?

Tiene mucha acción, tiene demasiada adrenalina y las mujeres estamos al poder. Es una temporada donde van a ver a todas las mujeres de la serie empoderadas. Tiene mucho drama, entran nuevos personajes, los personajes siguen con nuevas historias, giros inesperados como ya nos tiene acostumbrados nuestro libretista, así que tiene muchas cosas que el público pidió en la temporada pasada y creo que les están dando gusto. Creo que los escucharon (ríe).

El final del paraíso se estrena este martes 13 de agosto a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo.