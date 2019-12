¡Sí hubo final feliz! Carmen Villalobos y Gregorio Pernía comparten final alternativo de Cata y El Titi: mira el vídeo A petición del público, la actriz colombiana y Gregorio Pernía recrearon a través de las redes sociales cómo hubiera sido el final de la saga si sus personajes hubieran terminado juntos. El vídeo ha desatado la locura entre sus fans y ya supera los dos millones de reproducciones. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El desenlace de la saga protagonizada por Carmen Villalobos que Telemundo transmitió el pasado lunes en horario estelar generó mucha polémica a través de las redes sociales ya que muchos fans de la historia esperaban que Catalina y El Titi terminaran juntos, algo que finalmente no sucedió. Si el final hubiera dependido de Villalobos y de Gregorio Pernía el desenlace hubiera sido otro muy diferente puesto que los actores, al igual que la mayoría de los televidentes, también querían que Cata y El Titi se dieran una nueva oportunidad en el amor. ¿Pero cómo hubiera sido ese final? “Hubiéramos querido muchas cosas: terminar en la playa con Catalina, ella embarazada de El Titi, teniendo un Titico divino, una cosa sin pretensiones, dejando la escaleta hacia el narcotráfico para otro lado, bebiendo jugos en una chozita divina, atendiendo a los turistas, amándonos en el mar y un poco al anochecer…”, cuenta Pernía en entrevista exclusiva con People en Español. Image zoom Carmen Villalobos y Gregorio Pernía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Lastimosamente no fue así, pero eso fue lo que se escribió y lo que se hizo”, agrega el actor colombiano de 49 años sobre el polémico desenlace que pudimos ver al aire en el que El Titi queda en estado de coma tras salvarle la vida a Catalina. Los actores, sin embargo, no dejaron con ganas a sus fans de ver a la pareja junta y través de sus redes sociales publicaron un final alternativo de la saga que los propios actores grabaron en el que recrean cómo hubiera sido el final entre Cata y El Titi si finalmente hubieran terminado juntos. El vídeo ya supera los dos millones de reproducciones en Instagram. “A petición de ustedes, nuestro público, Gregorio Pernía y yo les damos este regalito con todo nuestro amor. Gracias por querer tanto a Cata y El Titi”, escribió Villalobos junto a la emotiva grabación. Advertisement

¡Sí hubo final feliz! Carmen Villalobos y Gregorio Pernía comparten final alternativo de Cata y El Titi: mira el vídeo

