Carmen Villalobos, garantía de éxito para Netflix: Hasta que la plata nos separe encabeza el ranking de lo más visto Tras arrasar con Café con aroma de mujer, el éxito vuelve a sonreírle a la carismática actriz colombiana en el gigante del streaming, ahora con su más reciente telenovela, Hasta que la plata nos separe, que ya es lo más visto de la plataforma. El éxito no deja de sonreírle a Carmen Villalobos en el terreno profesional. Con más de 20 millones de seguidores solo en la red social Instagram, la actriz colombiana –una de las más queridas por el público– se ha convertido en una garantía de éxito para el gigante del streaming, Netflix. Tras arrasar con la saga de Sin senos sí hay paraíso y la nueva versión de Café con aroma de mujer, que se mantuvo durante meses entre los primeros lugares de la plataforma, la historia vuelve a repetirse ahora con su más reciente protagónico, Hasta que la plata nos separe. La telenovela que protagoniza la popular actriz junto a Sebastián Martínez aterrizó en el servicio de streaming la semana pasada, concretamente el miércoles 19 de octubre, y ya encabeza el ranking de las 10 series de habla no inglesa más vistas de la plataforma a nivel mundial. Durante su primera semana en el gigante del streaming, la ficción logró acumular más de 21 millones de horas vistas, lo que la llevó a acaparar el primer lugar del ranking. Carmen Villalobos Credit: Netflix La producción alcanzó el puesto número 1 en varios países de América Latina, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y República Dominicana. La telenovela también logró destacar en Europa, ubicándose en el top 5 en España. Villalobos Credit: Netflix Un éxito que no puede tener más feliz a su protagonista, quien se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en México en compañía de su madre. "A disfrutar de este descansito supermerecido. No tienen idea el lugar tan espectacular en el que estamos mi mamá y yo, o sea un lugar precioso", compartió este miércoles Villalobos a través de su perfil de Instagram. "Estamos muy felices, la vamos a pasar muy rico", agregó. Carmen Villalobos Carmen Villalobos de vacaciones en México | Credit: Instagram Carmen Villalobos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta que la plata nos separe relata la historia de amor de Rafael Méndez (Martínez), un carismático y humilde comerciante, y Alejandra Maldonado (Villalobos), una exitosa ejecutiva de alta alcurnia; quienes se encuentran por accidente provocando un choque de emociones que dará un giro de 180 grados a sus vidas. Hasta que la plata nos separe Carmen Villalobos y Sebastián Martínez, protagonistas de Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO "¡Estoy inmensamente feliz de estar en este gran proyecto! Es un gran honor participar por segunda vez y de manera consecutiva en otra gran historia del genio Fernando Gaitán, esta vez como protagonista", expresaba a principios de año la actriz.

