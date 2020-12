Close

EXCLUSIVA Carmen Villalobos, lista para hacer maldades: "Lucía no será la típica villana de telenovelas" La actriz colombiana ya graba en su país natal la nueva versión de la exitosa telenovela Café, con aroma de mujer, donde comparte créditos con el galán cubano William Levy. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos no puede estar más feliz del momento profesional que está viviendo. Tras una larga espera fruto de la pandemia, la actriz colombiana, quien tiene un ejército de fans en las redes sociales que solo en Instagram supera los 16 millones de seguidores, comenzó a grabar la semana pasada en su país natal una nueva versión del emblemático melodrama Café, con aroma de mujer, donde da vida al primer personaje antagónico de su carrera después de más de una década siendo la protagonista más querida de la televisión. Un reto que la inolvidable heroína de la telenovela Mi corazón insiste en Lola Volcán deseaba que llegara a su carrera desde que concluyó el año pasado las grabaciones de la exitosa serie de Telemundo El final del paraíso y que ahora lo está disfrutando al máximo. "Se lo pedí a Dios", reconoce la carismática artista sobre este personaje que la tiene muy ilusionada y que lleva preparando desde hace meses con la ayuda de una coach actoral. Me he sentido absolutamente feliz, plena, afortunada, con la mente a millón como cuando emprendes una nueva aventura, agradecida de poder admirar la belleza de los paisajes de nuestro Eje Cafetero, que son tan espectaculares. Realmente han sido días definitivamente maravillosos donde hemos tenido la mejor vibra para este gran proyecto. - Carmen Villalobos Image zoom Carmen Villalobos, antagonista de Café, con aroma de mujer | Credit: Cortesía Canal RCN La actriz juega en el melodrama el papel de Lucía Sanclemente, la antagonista principal del melodrama, personaje con el que espera poder sorprender al público. Lucía, mi personaje, no será la típica villana de novela. La libretista Adriana Suárez se ha encargado de hacer de Lucía una mujer de carne y hueso. - Carmen Villalobos Desde las imponentes tierras del Eje Cafetero colombiano, donde la historia de amor entre Gaviota (Laura Londoño) y Sebastián (William Levy) ya comenzó a tomar forma, la talentosa actriz conversa en exclusiva con People en Español sobre el inicio de grabaciones de este esperado proyecto que marca su debut como antagonista. Primera vez siendo la antagonista, ¿qué tal la experiencia? No te puedo explicar la felicidad que tengo. Cuando terminé las grabaciones de El final del paraíso se lo pedí a Dios y este año me llama Telemundo para decirme que voy a hacer la antagonista de Café, con aroma de mujer. He estado preparando el personaje desde hace varios meses con Ella Becerra, que es una estupenda coach actoral, y de la mano de mis directores. Quiero de verdad que el público vea un trabajo totalmente diferente a lo que venía haciendo, quiero que se lo disfruten tanto como yo. Lucía no será la típica villana de novela. La libretista Adriana Suárez se ha encargado de hacer de Lucía una mujer de carne y hueso, una mujer real como cualquiera que va a pelear por lo que ella cree que le pertenece. Haber trabajado con William Levy hace 2 años sirvió mucho para que en este momento la pareja que hacemos en la ficción tenga ese clic que tienen que tener las parejas. - Carmen Villalobos ¿Qué nos puedes avanzar de tu personaje? Lucía Sanclemente es una mujer con clase, elegante, decidida, aparentemente segura de sí misma. Muchas veces puede ser dulce, paciente, sensible, pero otras tantas es manipuladora, sagaz y obsesiva. Se enfrenta en repetidas ocasiones a la frustración, al miedo, a la soledad y le tiene terror al abandono. Por eso va a luchar por Sebastián, ya que es el amor de su vida y es la persona perfecta para tener esa familia con la que siempre ha soñado. Image zoom Elenco de Café, con aroma de mujer | Credit: Cortesía Canal RCN SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo está siendo volver a trabajar con William Levy después de la película que filmaron juntos años atrás? William es un bacán [buena gente], siempre tiene la mejor energía y sentido del humor. Todo el tiempo nos estamos riendo y gozando el momento. Haber trabajado con él hace 2 años sirvió mucho para que en este momento la pareja que hacemos en la ficción tenga ese clic que tienen que tener las parejas. Es un excelente compañero de trabajo. Estamos todo el tiempo pasando las escenas para que todo salga superbien. Sabemos que tenemos una gran historia en nuestras manos, así que todos estamos dando el 100% para que el público la pueda disfrutar. - Carmen Villalobos ¿Cómo se ha dado la química con tus otros compañeros? ¡Guau! Es de los mejores elencos que he tenido en mi carrera. Todos son excelentes. El ambiente en general es demasiado bueno. Sabemos que tenemos una gran historia en nuestras manos, así que todos estamos dando el 100% para que el público la pueda disfrutar. Pero de verdad que la química con todos ha sido fabulosa.

