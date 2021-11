Mi fortuna es amarte: la telenovela que grababa Carmen Salinas actualmente en México Poco antes del percance de salud sufrido, la actriz mexicana había compartido varias fotos en las redes sociales desde el set de grabación del melodrama de Televisa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Salinas Carmen Salinas en la telenovela Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA El delicado estado de salud de Carmen Salinas, quien permanece en terapia intensiva luchando por su vida en un hospital privado de la Colonia Roma, en México, mantiene en vilo al medio artístico mexicano desde que el jueves a primera hora saltara la noticia de su hospitalización a los medios de comunicación. Diferentes personalidades del mundo del espectáculo no han dudado en unirse a través de las redes sociales en una cadena de oraciones para la querida actriz. Carmelita, como la llaman cariñosamente muchos compañeros de profesión, se encontraba actualmente –y desde hacía varios meses– grabando en México Mi fortuna es amarte, telenovela que este lunes inició sus transmisiones en México con gran éxito de audiencia. En esta historia que protagonizan Susana González y David Zepeda, la actriz daba vida a Doña Magos, una abuela muy cariñosa y cálida que debe sobreponerse a la tristeza de perder a su hija y yerno para dar aliento y crianza a sus nietos, uno de ellos interpretado por Zepeda. Precisamente, en las últimas imágenes que compartió Salinas a través de su cuenta de Instagram poco antes del percance de salud sufrido la actriz de 82 años aparece en el set de grabación del melodrama presumiendo de la compañía de sus tres nietos: 'Chente' (Zepeda), 'Pepe' (Andrés Vázquez) y 'Juanga' (Ramsés Alemán). Carmen Salinas Carmen Salinas en Mi fortuna es amarte | Credit: Instagram Carmen Salinas "No saben la felicidad que siento tener estos nietos tan hermosos en la telenovela Mi fortuna es amarte que podrán verla en la noche a las 20:30 horas por las Estrellas", escribió junto a la foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz publicó una segunda instantánea en la que se une a ellos el niño André Sebastián, quien en la telenovela que produce Nicandro Díaz interpreta a su bisnieto. Carmen Salinas Carmen Salinas en Mi fortuna es amarte | Credit: Instagram Carmen Salinas "Esta es mi linda familia en la telenovela Mi fortuna es amarte, no vayan a dejar de verla a las 20:30 horas por las Estrellas. Los esperamos con mucho cariño", fueron las palabras con las que compartió la instantánea en Instagram, donde cuenta con más de 600 mil seguidores. ¿Qué sucederá con su personaje? En un encuentro este jueves con la prensa en México, el productor de la telenovela, Nicandro Díaz, declaró que "por respeto" a la actriz no ha querido detenerse a pensar en cómo se solucionará su ausencia en el melodrama en el caso de que no pudiese retomar las grabaciones. "Tenemos cubierto como poco más de la mitad de diciembre, pero pues, no sé, ahorita lo que hay que hacer es esperar a que dé señales de cómo evoluciona. Yo estoy en comunicación con su sobrino Gustavo y pues a ver qué Dios dice", dijo. "Por respeto a ella no he querido aún pensar en otra opción, yo voy a estirar la liga lo que esté en mí para que ella conserve su espacio".

