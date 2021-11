¡Sustituyen a Carmen Salinas en Mi fortuna es amarte! Televisa anunció ya quién ocupará el lugar de la entrañable actriz, quien continúa en coma, en la novela protagonizada por David Zepeda. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El reparto de la nueva y exitosa novela de Televisa Mi fortuna es amarte, sufrió un duro revés cuando la entrañable Carmen Salinas sufrió un grave derrame cerebral pocos días después del estreno dejando a la actriz en coma, mientras la producción se encuentra aún en plenas grabaciones. Familiares, colegas y amigos se encuentran devastados ante la situación. "Llevamos con el corazón apachurrado desde el pasado miércoles", escribió en sus redes la actriz Adriana Fonseca compartiendo un retrato de ambas grabando juntas en la novela. "La vida es tan sorprendente. El lunes te abracé muy fuerte y te veías radiante", recordó del día del estreno. Ahora Televisa, ante las noticias de que si Carmen Salinas llegara a recuperar la consciencia, no podría tener "actividad laboral a corto plazo", ha decidido reemplazar a la actriz, dando el nombre ayer de su sustituta en un comunicado. Carmen Salinas Carmen Salinas | Credit: TELEVISA Mi fortuna es amarte Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La producción de Mi fortuna es amarte informó que la primera actriz María Rojo "sustituirá temporalmente a Doña Carmen Salinas para dar continuidad al personaje de Margarita Domínguez", ya que la producción está al aire y requiere seguir avanzando en sus grabaciones. El productor Nicandro Díaz y toda la producción de este melodrama esperan "la pronto recuperación de Doña Carmen Salinas y se mantiene pendiente de su evolución", apuntó el comunicado. Pese a que los doctores no fueron muy optimistas con el futuro de la querida actriz tras el susto vivido, su familia no tira la toalla y aseguran que mantiene actividad cerebral, incluso que movió un pie. María Rojo es una legendaria actriz mexicana que ha participado en películas como María de mi corazón, La Tarea, Danzón, Rojo Amanecer y Bajo la misma luna, junto a Kate del Castillo.

