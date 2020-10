Close

Nieto de Carmen Salinas participa en la telenovela Imperio de mentiras El joven actor mexicano participa en la actual telenovela estelar de Univision. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La productora de la telenovela Imperio de mentiras (Univision), Giselle González, se ha caracterizado por dar oportunidad en sus historias a talentos jóvenes. Y el melodrama que protagonizan Angelique Boyer y Andrés Palacios no iba a ser la excepción. Entre los rostros nuevos que conforman el elenco de la actual ficción estelar de Univision, se encuentra el nieto de la querida actriz mexicana Carmen Salinas: Manuel Monge. El joven actor, que lleva ya varios años inmerso en el mundo de la interpretación, grabó una participación de varios capítulos que se podrá ver en la última etapa del melodrama. Image zoom Carmen Salinas y su nieto | Credit: Mezcalent; Instagram "Es muy buen actor. Ha participado como en 6 películas, 10 Rosas de Guadalupe y la magnífica serie Como dice el dicho y primero Dios lo verán en unos capítulos de la magnífica telenovela Imperio de mentiras", compartió recientemente Salinas en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El propio Monge dio un pequeño aperitivo a través de las redes sociales de lo que será su participación en este melodrama con unas imágenes que publicó en Instagram. Image zoom Manuel Monge en las grabaciones de Imperio de mentiras | Credit: Instagram En las mismas aparece en una playa junto a los protagonistas de la ficción, Boyer y Palacios. "Definitivamente hay un público cautivo [para] las producciones de Giselle González y este ha sido un gran reto para ella porque hay más melodrama, más romance", declaró antes del estreno su protagonista femenina en una entrevista exclusiva con People en Español. "Es una gran historia de amor que a pesar de que todo está en contra para que ellos estén juntos, vamos a verlos luchando por un amor del cual están convencidos, y eso es muy bonito ver en una historia. El mensaje es que lo más importante en la vida es el amor".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Nieto de Carmen Salinas participa en la telenovela Imperio de mentiras

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.