ENTREVISTA Carmen Aub vuelve a trabajar con actor de El señor de los cielos en Mujer de nadie: "Me ha ayudado a no sentirme tan sola en este camino del cambio de televisoras" "La relación de nuestros personajes es un poco medio enfermiza y creo que los dos nos damos la oportunidad de explorar, de buscar, de decir 'oye por dónde lo llevamos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro'", cuenta la actriz mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Aub Carmen Aub y Plutarco Haza son esposos en Mujer de nadie | Credit: TelevisaUnivision Aunque dejó atrás su exitosa y larga etapa en El señor de los cielos con Mujer de nadie (Univision), paradójicamente su participación en la telenovela de TelevisaUnivision que protagonizan Livia Brito y Marcus Ornellas llevó a Carmen Aub a volver a compartir set de grabación con un excompañero de la exitosa superserie de Telemundo: Plutarco Haza, quien ahora interpreta a su esposo en la ficción que produce Giselle González. "Yo ya había trabajado con él en El señor de los cielos pero habían sido muy pocas nuestras escenas y con este personaje grabo muchísimo con él y me lo he gozado", cuenta a People en Español Aub, quien está a punto de superar los 3 millones de seguidores en Instagram. La actriz mexicana asegura que Plutarco "ha sido como muy ángel de la guarda" para ella porque en él encontró un apoyo muy grande en su salto de Telemundo a TelevisaUnivision. Carmen Aub Carmen Aub y Plutarco Haza en Mujer de nadie | Credit: TelevisaUnivision "Con él siempre fue como de 'bueno, a ti te conozco'. Y lo admiro mucho como actor y es una gran persona. La verdad es que ha hecho muy ameno mi camino porque también con él puedo como cuestionar de cosas así de: 'Oye y cómo funciona esto o aquello o qué opinas tú'. Y es una persona que me gusta su opinión, entonces como que me ha ayudado a no sentirme tan sola en este camino del cambio de televisoras", asevera la intérprete de 32 años. Aub, quien aún no sabe si participará en la octava temporada de El señor de los cielos que protagonizará Rafael Amaya, también destaca de Plutarco su sentido del humor. Carmen Aub Carmen Aub y Plutarco Haza en Mujer de nadie | Credit: TelevisaUnivision "Es muy divertido. A veces estamos platica y platica y platica y ya es como 'oye, ya tenemos que ir a grabar, nos están llamando'. Como que se nos van los temas y eso siempre es bueno porque uno puede crear más en la interacción. La relación de nuestros personajes es un poco medio enfermiza y creo que los dos nos damos la oportunidad de explorar, de buscar, de decir 'oye por dónde lo llevamos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro'. Y cuando tienes compañeros que están abiertos a explorar siempre hace que el trabajo sea mucho divertido", señala. De todos los personajes que uno interpreta uno puede sacar sus enseñanzas para la vida real. Por lo general los antagónicos son los que más enseñanzas nos pueden dejar (ríe) — Carmen Aub ¿Qué es lo que más te llamó la atención de Roxana, tu personaje? Cuando lo estaba leyendo obviamente me entusiasmaba mucho, pero cuando empecé a tener las reuniones con los directores y que estábamos hablando cómo podíamos llevarlo para el lado más humano ahí es donde yo empecé como que a divertirme más, a decir 'órale siento que puedo identificarme porque a veces sí queremos todo, pero no podemos tener todo en la vida'. Y como que empecé a aprender mucho de Roxana y eso fue lo que más me emocionó. Carmen Aub Carmen Aub es Roxana en Mujer de nadie | Credit: TELEVISAUNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Interpretar un personaje así será muy divertido, ¿no? Sí, por supuesto. Es divertido y también te hace reflexionar. Creo que de todos los personajes que uno interpreta uno puede sacar sus enseñanzas para la vida real. Por lo general los antagónicos son los que más enseñanzas nos pueden dejar (ríe). Mujer de nadie se transmite a las 10 p. m., hora del Este, por Univision.

