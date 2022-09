Carmen Aub ya tomó una decisión: ¿participará en El señor de los cielos 8? ¿Rutila Casillas está de regreso? Mira lo que compartió la actriz mexicana en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Aub confesaba meses atrás en una entrevista con People en Español que aún no había tomado la decisión de si iba a participar o no en la octava temporada de El señor de los cielos, la exitosa superserie de Telemundo que protagoniza el actor mexicano Rafael Amaya. "Una parte de mí, yo ya había dicho 'yo ya cerré el ciclo, ya estoy haciendo otras cosas', pero también otra parte como que la verdad es que es una familia que yo creé con todos mis compañeros de El señor de los cielos, tantos años, que me encanta trabajar con ellos; el público siento que también se lo merece, entonces vamos a ver qué pasa", declaró la actriz mexicana en junio de este año. "La verdad todavía no digo sí, todavía no digo no, simplemente estoy abierta a todas las posibilidades y espero que sea lo que sea el público lo apoye". Ahora que las grabaciones de la nueva temporada de la superserie están a punto de iniciar en México con el esperado regreso de su protagonista, Aub ya tomó una decisión al respecto. ¿Participará finalmente en El señor de los cielos 8? Carmen Aub Carmen Aub como Rutila Casillas en una escena de la séptima temporada de El señor de los cielos | Credit: Telemundo Si bien no ha confirmado nada oficialmente, todo indica que la intérprete de 32 años sí volverá a actuar junto a Amaya en los nuevos capítulos de la exitosa saga de Telemundo. Así lo deja entrever la última imagen que publicó a través de sus historias de Instagram en la que Aub presume de lo más misteriosa de la que será su nueva aventura con la cadena hispana. Carmen Aub Credit: Instagram Carmen Aub "Me urge contarles", escribió junto a la instantánea. Si bien no aparece el nombre de la superserie por ningún lado, no es difícil deducir que la imagen fue tomada durante la reunión que tuvo esta semana el elenco de El señor de los cielos 8 en México para proceder a la lectura del primer capítulo de la nueva temporada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por si esto no fuera prueba suficiente, la actriz también cambió este jueves de look volviendo a la melena corta y rubia que lució su personaje en la anterior temporada de la superserie. Carmen Aub Credit: Instagram Carmen Aub Parece que todo apunta a lo mismo: Rutila Casillas is back.

