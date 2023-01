¡Exclusiva! Carmen Aub: "El reencuentro de El señor de los cielos con cada uno de los personajes va a tener una magia" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carmen Aub Credit: Instagram Carmen Aub Carmen Aub (Rutila Casillas), Isabella Castillo (Diana Ahumada) e Iván Arana (Ismael Casillas) hablan sobre su reencuentro en el set de grabación con Rafael Amaya (Aurelio Casillas) en la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, que Telemundo estrenó el pasado martes con gran éxito. Empezar galería Piel chinita Carmen Aub Credit: Instagram Carmen Aub "Solo de acordarme tengo la piel chinita", expresa Carmen Aub al ser preguntada sobre la esperada escena del reencuentro entre su personaje y el de Amaya que se podrá ver próximamente en la octava temporada de El señor de los cielos. "Fue muy bonito, la verdad es que lo van a ver en pantalla, nada de lo que yo pueda decir ahorita va a hacer justicia". 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Será mágico Carmen Aub Credit: Instagram Carmen Aub "Creo que el encuentro de El señor de los cielos con cada uno de los personajes va a tener como que una magia. Y también fue el reencuentro de todos, o sea fue hermoso reencontrarnos con Rafa y también con todos mis compañeros. Fueron 2 años y una pandemia de por medio, o sea todas las cosas que pasaron, entonces volver a vernos…", señala la actriz mexicana. 2 de 8 Ver Todo Faltaba algo Isabella Castillo Credit: Instagram Isabella Castillo "El hecho de que Rafa haya regresado nos pone a todos muy contentos porque al final de cuentas El señor de los cielos sin el mero, mero, sin El señor de los cielos, como que faltaba algo, como que estaba incompleta", reconoce Isabella Castillo, quien interpreta a Diana Ahumada. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Está increíble Isabella Castillo Credit: Instagram Isabella Castillo "Todos le estamos echando muchas ganas y Rafa está increíble en esta temporada", agrega la actriz de origen cubano. "Luis Zelkowicz [el escritor] hizo un gran trabajo en el regreso". 4 de 8 Ver Todo Carmen Aub, Isabella Castillo e Iván Arana hablan de El señor de los cielos 8 5 de 8 Ver Todo Más sólido Iván Arana Credit: Instagram Iván Arana "Yo veo a Rafa muy sólido, entonces eso nos ayuda mucho a todos", expresa Iván Arana, quien se adentra en la piel de Ismael Casillas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pura diversión Iván Arana Credit: Instagram Iván Arana "Estamos trabajando con él muy a gusto, nos divertimos mucho. Él está también encantado, entonces creo que eso se transmite y la pasamos muy bien", añade el actor mexicano. 7 de 8 Ver Todo ¿Te lo vas a perder? Isabella Castillo Credit: Instagram Isabella Castillo No dejes de ver la octava temporada de El señor de los cielos por Telemundo a las 9 p. m., hora del Este, para poder ser testigo próximamente del reencuentro de Aurelio Casillas con cada uno de los integrantes de la familia Casillas. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

