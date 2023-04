¡Entrevista! ¿A qué personaje traería de regreso Carmen Aub a El señor de los cielos? La actriz mexicana revela además a qué compañeros de todos los que han pasado por la exitosa superserie en sus 10 años de vida extraña más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Aub Carmen Aub es Rutila Casillas en El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO Este año se están cumpliendo dos lustros del estreno de la primera temporada de El señor de los cielos, cuya octava entrega se transmite actualmente por Telemundo en horario estelar. Una de las actrices que más tiempo lleva formando parte de la exitosa superserie que protagoniza Rafael Amaya es Carmen Aub, quien interpreta a Rutila Casillas, la hija de Aurelio Casillas (Amaya). Carmen, si hoy con la experiencia que tienes pudieras darle un consejo a la Carmen Aub jovencita que comenzaba a grabar esta historia en 2014, ¿qué le dirías? Que viva la experiencia al máximo porque cada etapa, a pesar de que El señor de los cielos ha sido muy largo, ha venido con muchas etapas, con muchos personajes queridos que se han ido y cuando creí que ya no iba a haber más de El señor de los cielos me quedé con las ganas de haber exprimido más la experiencia. Y hoy que tengo la oportunidad de hacerlo le diría a esa Carmen del principio 'exprímela, vívela, gózala'. Carmen Aub Carmen Aub es Rutila Castillas en El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO Por la superserie han pasado muchos actores, ¿a quiénes extrañas más? Sin duda a Fernanda Castillo (Mónica Robles), Sabrina Seara (Esperanza Salvatierra) y Gala Montes (Luzma Casillas). Si el escritor de la superserie te dijera 'tienes la posibilidad de traer de regreso a un personaje, a uno solo', ¿a quién elegirías y por qué? Cómo me complican (ríe). Carmen Aub Carmen Aub | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿A quién regresarías? A Mónica Robles (Castillo) porque ella es la inspiración de Rutila. Es la heroína de Rutila, con quien Rutila se ha guiado, a la mujer que ha visto y ha admirado en un negocio de hombres, la que le ha dado la fuerza. esdlc_fernanda-castillo-como-monica-robles_006-copy-copia.jpg Fernanda Castillo dio vida a Mónica Robles en El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO Y yo creo incluso hoy en día, que Mónica Robles no está, es la inspiración de Rutila de que sí se puede ser esta mujer empoderada. El señor de los cielos 8 se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo.

