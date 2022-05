Carmen Aub en su primera imagen como villana en Televisa y más fotos ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Telenovela Credit: TELEVISAUNIVISION (x2) Además, lanzan póster promocional del melodrama Mujer de nadie, Ariadne Díaz y Danilo Carrera graban la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer y más. Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 6 imágenes. Empezar galería Se acerca... Mujer de nadie Credit: TELEVISAUNIVISION Livia Brito aparece como una mujer empoderada en el primer póster promocional de la telenovela Mujer de nadie, historia que protagoniza junto con Marcus Ornellas y que aterrizará en junio en México por Las Estrellas en horario estelar. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Esperado reencuentro Pasión de gavilanes Credit: Instagram Zharick León El bar Alcalá fue testigo anoche del esperado reencuentro entre Rosario Montes y Franco Reyes en la segunda temporada de Pasión de gavilanes (Telemundo). "Un gran placer este reencuentro. Gracias Mich", escribió la actriz colombiana Zharick León a través de sus historias de Instagram. 2 de 6 Ver Todo Dará de qué hablar Carmen Aub Credit: TELEVISA Así lucirá Carmen Aub en la piel de Roxana, una de las villanas de la telenovela de TelevisaUnivision Mujer de nadie. En la historia protagonizada por Livia Brito y Marcus Ornellas su personaje será la esposa de Rafael (Plutarco Haza). 3 de 6 Ver Todo Anuncio Se graba... Vencer la ausencia Credit: Instagram Mariano Soria Continúan en México las grabaciones de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que protagonizan Ariadne Díaz y Danilo Carrera. En la imagen, los actores posan con Jesús Ochoa y el niño Mariano Soria. 4 de 6 Ver Todo Madre e hijo Victoria Ruffo Credit: Instagram Victoria Ruffo José Eduardo Derbez se dejó ver recientemente en compañía de su madre Victoria Ruffo en el set de grabación de la segunda temporada de Corona de lágrimas, telenovela que comenzó a grabarse a finales del año pasado en México. 5 de 6 Ver Todo Friends forever La herencia Credit: Instagram Mauricio Henao Más que compañeros de trabajo, los protagonistas de La herencia: un legado de amor se convirtieron en grandes amigos durante las grabaciones de la telenovela de TelevisaUnivision. "No los quiero extrañar, los quiero en mi vida siempre", escribió recientemente Michelle Renaud en Instagram ahora que ya finalizó el rodaje del melodrama. "Gracias por hacer esta etapa de mi vida de las más divertidas. Con ustedes lo que sea". 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Carmen Aub en su primera imagen como villana en Televisa y más fotos ¡de telenovela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.