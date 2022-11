Carmen Aub presume al nuevo galán de El señor de los cielos 8 La actriz mexicana presumió por primera vez a través de las redes sociales de la compañía del actor desde el set de grabación de la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La octava temporada de El señor de los cielos aterrizará el próximo año en el horario de máxima audiencia de Telemundo con el esperado regreso de su protagonista, Rafael Amaya. Pero el actor mexicano, quien cuenta con 3 millones de seguidores en Instagram, no será el único galán que despertará pasiones en los nuevos capítulos de la exitosa superserie de Telemundo. Al elenco de la nueva temporada se ha unido un guapo actor de origen cubano que promete dar mucho de qué hablar en la historia creada hace ya una década por Luis Zelkowicz. Rafael Amaya Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos 8 | Credit: Telemundo Se trata de Rubén Cortada, un actor y modelo cubano que emigró con 20 años a España, país en el que ha desarrollado su carrera en series de televisión de éxito como El príncipe (2013). Carmen Aub, quien interpreta a Rutila Casillas, se dejó ver este lunes por primera vez a través de sus historias de Instagram, donde está a punto de alcanzar los 3 millones de seguidores, en compañía del actor, con cuyo personaje promete tener mucha interacción en la historia. Carmen Aub Carmen Aub y Rubén Cortada en una escena de El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Carmen Aub "Estoy encantado de estar en esta temporada de El señor de los cielos", expresaba meses atrás Cortada a People en Español. "La he visto entera y me parece que defender el trabajo de Rafa es un placer. Ha evolucionado espectacular la serie. Estoy más que agradecido". Rubén Cortada Así lucirá Rubén Cortada en El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Rubén Cortada Rubén cuenta con algo más de 100 mil seguidores en Instagram, donde además de compartir imágenes de su trabajo como actor se ha dejado ver ligero de ropa en varias ocasiones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La nueva temporada de El señor de los cielos está marcada por el regreso de Aurelio Casillas, a quienes todos daban por muerto. El famoso narcotraficante está más vivo que nunca y decidido a asumir nuevamente el poder. Para ello, establecerá una poderosa unión con aliados de temporadas anteriores, mientras se enfrenta a nuevos romances y descubre misterios familiares, arriesgando nuevamente su vida en nombre de la venganza.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carmen Aub presume al nuevo galán de El señor de los cielos 8

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.