EXCLUSIVA ¿Participará Carmen Aub en El señor de los cielos 8? La actriz mexicana, quien dio recientemente el salto a TelevisaUnivision, habla con People en Español sobre la esperada octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Aub Carmen Aub interpreta a Rutila Casillas en El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO Telemundo comenzará a grabar próximamente en México la octava temporada de El señor de los cielos, que marca el regreso a la historia de su protagonista Rafael Amaya. Si bien aún no se han dado a conocer los actores que estarán participando en los nuevos capítulos de la exitosa superserie, muchos se preguntan si Carmen Aub (Rutila Casillas) retomará su personaje ahora que está por aterrizar en la pantalla de Univision como la antagonista del melodrama Mujer de nadie. "La verdad es que el público lo pide muchísimo, cuando salgo en la calle todavía 'Rutila, Rutila' y todos preguntan por la octava temporada, lo cual eso también yo digo '¡órale!, las personas sí me están esperando y sí están pendiente' y eso me llena de emoción", expresa la actriz mexicana a People en Español. Pero, ¿será que estará participando en la nueva temporada? "Una parte de mí, yo ya había dicho yo ya cerré el ciclo, ya estoy haciendo otras cosas, pero también otra parte como que la verdad es que es una familia que yo creé con todos mis compañeros de El señor de los cielos, tantos años, que me encanta trabajar con ellos; el público, como te digo, siento que también se lo merece, entonces vamos a ver qué pasa. La verdad todavía no digo sí, todavía no digo no, simplemente estoy abierta a todas las posibilidades y espero que sea lo que sea el público lo apoye", explica la intérprete de 32 años. Para todos fue como que se cerró el ciclo porque no hubo de otra, pero nunca hubo de verdad un cierre; entonces me encanta que le estén dando la oportunidad a Rafa y al público de que se cierre de verdad — Carmen Aub Carmen Aub Carmen Aub es Rutila Casillas en El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO Carmen admite que se enteró de que habría una octava temporada de El señor de los cielos a través de las redes sociales el día que la cadena hispana hizo público el anuncio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No crean que nos llamaron a contarnos ni mucho menos", señala. "La verdad es que yo creo que el público sí se merece como que un final porque, claro, por la situación que estaba pasando Rafa Amaya en ese momento y la pandemia como que tuvimos que resolver. Yo creo que se resolvió muy bien, pero pues al final creo que para todos fue como que se cerró el ciclo porque no hubo de otra, pero nunca hubo de verdad un cierre; entonces me encanta que le estén dando la oportunidad a Rafa y al público de que se cierre de verdad. Me emociona mucho", expresa.

