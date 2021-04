Carmen Aub no esconde en su nueva telenovela la cicatriz que le quedó tras quitarse los implantes de seno La actriz se tuvo que enfrentar por primera vez en cámara con la cicatriz en su nueva telenovela Parientes a la fuerza. "Y no la pienso maquillar", dejó claro. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En octubre del año pasado, Carmen Aub decidió pasar por el quirófano para quitarse los implantes de silicona de los senos y así evitar poner en riesgo su salud. "Después de 10 años de muchísimo trabajo interno que he hecho he decidido que me los voy a quitar. La verdad es que por un momento no sabía si ponérmelas más pequeñas o quitármelos por completo, pero estuve investigando mucho y hay algo que se llama Breast Implant Illness, tiene muchísimas toxinas que nos hacen mal a nuestro cuerpo, a nuestras hormonas, hay muchos síntomas y decidí que me las voy a quitar", explicó en su momento la actriz mexicana a las más de 2 millones de personas que la siguen en Instagram. Desde entonces ya han transcurrido seis meses y la inolvidable Rutila Casillas de El señor de los cielos (Telemundo) no puede estar más orgullosa de la decisión que tomó en su día. La actriz, quien graba en México una nueva telenovela para Telemundo, Parientes a la fuerza, en la que comparte créditos con Guy Ecker y Bárbara de Regil, se tuvo que enfrentar recientemente por primera vez en cámara con la cicatriz que le dejó la cirugía. Lejos de tratar de ocultarla con maquillaje, Aub decidió dejarla al descubierto en un valiente acto de amor propio que la actriz no dudó en compartir por medio de las redes sociales. Carmen Aub Carmen Aub no esconde su cicatriz | Credit: Instagram Carmen Aub "Hoy son exactamente 6 meses de mi explante. Hoy es mi primer enfrentamiento en cámara con cicatriz y no la pienso maquillar", escribió en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien tiene 10 años de carrera artística a sus espaldas –su primer trabajo fue ¿Dónde está Elisa? (2010)– acompañó sus palabras de una imagen en la que muestra la cicatriz. "Me di cuenta de cuánto he evolucionado como persona y tenía que ser congruente con lo que decía. "Dije: 'Creo que he aprendido a amarme como soy'", declaró Aub en una entrevista con People en Español sobre su decisión de quitarse los implantes de silicona de los senos.

