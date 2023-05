El emotivo mensaje de despedida de Carmen Aub a su 'bizcochito' Alejandro López La actriz mexicana dedicó a través de las redes sociales unas emotivas palabras a su compañero tras la muerte de su personaje en El señor de los cielos (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Aub Carmen Aub y Alejandro López | Credit: Telemundo; Instagram Carmen Aub El señor de los cielos 8 (Telemundo) se tiñó de sangre la semana pasada con un sorpresivo giro de guion: la inesperada muerte de uno de sus personajes más emblemáticos, 'Súper Javi', que era interpretado desde hacía casi una década por el actor colombiano Alejandro López. "Me quedo sin palabras para expresar la emoción y agradecimiento que tengo de leer tantos y tantos comentarios de tod@s ustedes manifestando su cariño por el desenlace final del Superjavi y de esta pareja [la que formó con Carmen Aub] que nació hace 5 años y que tanto ustedes como nosotros vivimos en tiempo real. Ustedes son los que permiten que podamos crear magia al abrirnos las puertas de sus casas y de sus corazones. Gracias por tanto público maravilloso de El señor de los cielos, gracias por tantos años de compañía y cariño. Como siempre lo he dicho, formamos una familia y crecimos juntos", compartió López desde su perfil de Instagram. El intérprete de 55 años dedicó unas emotivas palabras a quien fuera su pareja en la ficción, la actriz mexicana Carmen Aub, quien da vida a Rutila Casillas. "A mi cómplice de aventura, esa personita que un día se atravesó en mi camino y hablando, pensando y soñando decidimos agarrarnos de la mano queriendo crear una pareja que se conectara desde las entrañas… Mi bizcochita Carmen Aub gracias por tanto. Tu cariño infinito, tu generosidad, tu paciencia, tu dedicación, tu profesionalismo y talento hicieron posible esto. Te adoro. El Superjavi y Alejandro te llevaremos en lo más profundo de nuestros corazones por el resto de la vida". Aub no se quedó atrás y también tuvo palabras de despedida para su compañero de escena. "Esta aventura no hubiera sido posible sin ti. Recuerdo cuando leí esa primera escena y pensé 'What! , ¿Rutila y Superjavi?' y después ese primer café donde pensábamos cómo volveríamos a esta pareja diferente a todos los amores de Ruti pasados… 7 años después creo que se logró. Pero más que por una fórmula fue por que nos dejamos ir", comenzó escribiendo la actriz desde su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eres el mejor compañero que pude haber tenido, aprendimos a platicar las escenas, explorar, jugar, proponer y con el gran equipo de por medio, nuestro escritor Luis Zelkowicz, quien nos llevó a esta montaña rusa con todo lo que vivió la pareja, y nuestros directores, que nos permitieron ser. Hoy Ruti tiene un hueco en el corazón y yo tengo grandes memorias y pura plenitud por este camino que recorrimos juntos, mi bizcochito por siempre. Te adoro", concluyó su mensaje. El señor de los cielos 8 se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo.

