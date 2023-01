¡Entrevista! Carmen Aub, Isabella Castillo e Iván Arana listos para el estreno de El señor de los cielos 8 Los actores comparten cuál fue su reacción al saber que habría otra temporada tras 2 años de parón, cuentan lo que les llevó a dar el 'sí' y avanzan lo que se verá en los nuevos capítulos... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Aub ya había dado por cerrada su etapa en El señor de los cielos cuando Telemundo se puso en contacto con ella el año pasado para informarle de que habría una nueva temporada. "Ya había vivido el luto porque aparte se atravesó la pandemia", cuenta la actriz mexicana, quien interpreta a Rutila Casillas en la exitosa superserie. "La verdad sí fue una gran sorpresa". Aunque le emocionó mucho la noticia, Aub reconoce que tuvo que pensárselo un poco antes de dar el 'sí'. "Yo decía: 'No sé qué van a escribir o qué va a pasar o cómo sería'. Y después empecé a hablar con mis compañeros y eso fue para mí el punto en el que dije ¿sabes qué? Claro que sí porque el público lo merece, incluso yo nunca tuve como que un cierre que me hiciera sentir como cuando cierras de verdad una etapa. Y hay una magia muy bonita en este proyecto. Todos los proyectos pueden ser muy bonitos y la pasas bien y todo, pero hay algo en este proyecto que es muy familiar. Cuando empecé a escribirme con mis compañeros y que todos empezaron a emocionarse y a decir que sí, que iban a regresar, yo dije: 'Sí, quiero regresar'". Carmen Aub Carmen Aub es Rutila Castillas en El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO Su compañera en el set, Isabella Castillo, tenía fe de que la historia continuaría. "El final de la séptima temporada fue tan ambiguo y como veía que los fans pedían la octava, pero tampoco era algo que estuviera ocupando mi mente", comenta la actriz de origen cubano, quien señala que se puso "muy contenta" cuando le dijeron que sí iba a haber otra temporada. "Somos como una familia, como un clan. Cada vez que uno está triste ahí está el otro, nos contamos todo, sabemos todo, somos como que un sistema de apoyo muy grande. La pasamos muy bien. Y no hay nada más rico que salir de tu casa, ir a trabajar y salir de tu casa feliz y regresar feliz". Somos como una familia, como un clan. Cada vez que uno está triste ahí está el otro, nos contamos todo, sabemos todo, somos como que un sistema de apoyo muy grande — Isabella Castillo Isabella Castillo Isabella Castillo es Diana Ahumada en El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO Iván Arana también había cerrado de alguna manera su etapa en la superserie, sin embargo, nunca se le quitó la idea de que podría volver. "Estoy muy contento de estar otra vez en estas botas". La conversación que tuvo con el escritor de la saga, Luis Zelkowicz, fue clave para él a la hora de aceptar volver a interpretar a Ismael Casillas. "Me convenció, creo que me dio como ingredientes y me animó a retomar el personaje, que creo que sí me había quedado yo como con unas ganas. No sé, de esas veces que dije: 'Híjole, creo que hubiera podido dar más'. Y me convenció mucho porque creo que el personaje está dando lo que creía yo que podía dar". Estamos muy bien plantados, estamos muy tierra todos, como que no hay divos ni divas — Iván Arana Iván Arana Iván Araba es Ismael Casillas en El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO Volver a compartir escena con sus compañeros fue sin duda otro gran aliciente para el actor mexicano. "Nos la llevamos muy bien, nos la pasamos muy bien, reímos mucho. Creo que estamos muy bien plantados, estamos muy tierra todos, como que no hay divos ni divas, entonces eso ayuda muchísimo a que las cosas fluyan. Estoy muy contento de ser parte de esto". Lo que viene A diferencia de las anteriores temporada, la octava entrega de El señor de los cielos, más allá de enfocarse en el tema del narcotráfico, pondrá el foco de atención en el conflicto familiar. "Ya ha habido muchas muertes familiares en temporadas pasadas, también el susto de la 'muerte' de Aurelio, entonces siento que es un momento de mucha reflexión para la familia donde tienen que salir adelante de otras maneras", adelanta Castillo. El señor de los cielos Escena de El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO "Yo creo que cada personaje va evolucionando en esta nueva temporada", añade Arana. "Creo que cosas que se quedaron ahí en el pasado como que se reafirman. Uno no puede hablar mucho, pero es cómo la familia sigue adelante con todo lo que conlleva ser un Casillas. El desarrollo ha sido muy bien planteado por los escritores y ha sido muy fácil también para nosotros de alguna manera porque tenemos años también interpretando estos personajes". El señor de los cielos 8 se estrena este martes 17 de enero a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo.

