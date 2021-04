¡Adiós a Rutila Casillas! Carmen Aub graba nueva telenovela para Telemundo ¿Cómo será su personaje? ¿Quién será su galán? ¡Ella misma lo cuenta! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Telemundo destapó este miércoles al elenco de su nueva telenovela Parientes a la fuerza, una comedia de situación que protagonizarán Guy Ecker y Bárbara de Regil. La ficción contará con varios rostros muy conocidos en las producciones de la cadena, entre ellos el de Carmen Aub, la inolvidable Rutila Casillas de El señor de los cielos. La actriz de 31 años se despide del emblemático personaje que marcó un antes y un después en su carrera con esta nueva historia que comenzó a grabar esta semana en México y en la que interpreta a Clío Bonet, una famosa actriz que tiene muchos vacíos en su vida. "Mi personaje se llama Clío Bonet, es una actriz muy reconocida, pero también por lo mismo, por la carrera que ha llevado, es una niña muy sola y la ha llevado a ser muy manipuladora", avanzó Aub en una reciente transmisión en vivo que se llevó a cabo desde la cuenta de Instagram de Telemundo. "Es un personaje con el que muchas personas se pueden identificar aunque no estén en el medio. Muchas veces se nos olvida quiénes somos de verdad porque nos enganchamos mucho, por ejemplo ahora con las redes sociales, de cómo tenemos que vernos o cómo tenemos que ser y buscamos hacer las cosas que los demás esperan de nosotros", dijo. La actriz vivirá una singular historia de amor en la ficción junto a otro rostro muy querido de la pantalla de Telemundo, Michel Duval, el inolvidable Salvador Acero en Señora Acero. Carmen Aub Image zoom Carmen Aub y Michel Duval juntos en Parientes a la fuerza | Credit: Mezcalent (x2) "[Clío] está en la búsqueda del amor y la verdad es que está dispuesta a hacer lo que sea por amor, en este caso es el amor de Andy, el personaje de Michel [Duval], y resulta que Michel no está enamorado de ella y la verdad es que se pone muy divertido porque Clío tiene obviamente sus traumas. Es una niña que, como dije, es muy manipuladora", compartió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aub volverá a compartir set de grabación en esta telenovela con la reconocida actriz mexicana Lisa Owen, con quien trabajó durante varios años en El señor de los cielos. Parientes a la fuerza se estrenará durante la segunda mitad del año por Telemundo.

