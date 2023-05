¡Entrevista! Carmen Aub: "Rutila me ha dado la fuerza y el temperamento que hoy en día tengo como Carmen" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carmen Aub Credit: TELEMUNDO (x2) Carmen Aub es uno de los rostros más veteranos de El señor de los cielos. La actriz mexicana se unió al elenco de la exitosa superserie en 2014 y desde su segunda temporada no ha dejado de aparecer en la saga protagonizada por Rafael Amaya, ganando cada vez más protagonismo. Empezar galería ¿Qué balance haces de la evolución que ha tenido el personaje desde sus inicios hasta esta octava temporada? Carmen Aub Credit: TELEMUNDO Algo que me gusta mucho de Rutila Casillas es que, a pesar del negocio en el que se ha desarrollado su historia, es una persona muy humana, entonces ha evolucionado mucho en el sentido que le ha tocado crecer muy rápido porque ha visto mucha gente querida morir, le ha tocado enfrentarse a la realidad, salir de una burbuja de cristal. Creo que el público puede empatizar con ella porque entiende de dónde vienen todas las decisiones que toma. Es un personaje muy real. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Qué queda en la Rutila de la octava temporada de la Rutila de los inicios? Carmen Aub Credit: TELEMUNDO La esencia, el querer creer en el amor a pesar de todo, en el querer creer que se puede salir adelante, que se puede tener una mejor vida. Yo creo que eso es lo que queda: las ganas de creer. 2 de 8 Ver Todo ¿Qué momentos de todos los que ha vivido consideras que han marcado más a Rutila? Carmen Aub Credit: TELEMUNDO Cada muerte que ha vivido, por ejemplo la de su mamá, la de su hermano, su hermana, su abuela... Esas muertes la han marcado mucho. También el darse cuenta, realmente siempre supo de dónde venía su papá pero obviamente fue creciendo y fue dándose cuenta de la realidad cada vez más. En el momento en que matan a su mamá y ella se llena de odio y quiere vengarse de él, después obviamente la historia evoluciona y ella perdona a su padre, pero ese momento la marcó mucho. La relación tóxica que tuvo con El Chema fue otro, cuando la violan fue otro, cuando su abuela se lleva a sus hijos y los secuestra es otro. Creo que ha tenido varios momentos, pero esos han sido como bien importantes para darle la personalidad y el temperamento que tiene hoy en día Rutila. 3 de 8 Ver Todo Anuncio ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes asociado a El señor de los cielos? Carmen Aub Credit: TELEMUNDO La inocencia de Rutila, cuando era adolescente, cuando iba a tener su primera vez con su primer amor, esas primeras escenas que grabé cuando todavía no sabía en qué se iba a convertir el fenómeno que es hoy en día El señor de los cielos fueron muy bonitas. 4 de 8 Ver Todo ¿Cuál ha sido para ti la escena más difícil de grabar? Carmen Aub Credit: TELEMUNDO Antes siempre decía que la escena de la violación había sido una escena muy difícil, hoy en día creo que cuando Rutila cree que su papá murió. Yo creo que esa escena fue muy difícil, el entierro, la muerte, todo lo que vino alrededor de la muerte de su padre. 5 de 8 Ver Todo Rutila ha crecido a la par contigo, ¿quién le ha aportado más a quién? Carmen Aub Credit: TELEMUNDO Yo creo que ha sido un 50/ 50. Rutila me ha dado la fuerza y el temperamento que hoy en día tengo como Carmen y yo al mismo tiempo le he dado lo opuesto, que es como un poco no volver ese corazón de piedra, el seguir creyendo... Rutila cree que siempre tiene que poder ella sola y estar a la defensiva porque nunca sabe si se va a quedar sola, nunca sabe a quién van a matar después y eso la vuelve un poco fría, entonces Carmen le recuerda la importancia de la familia, de trabajar en equipo, de creer, de amar. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Si pudieras tener una conversación con el personaje, ¿qué le agradecerías? Carmen Aub Credit: TELEMUNDO Le agradecería cómo me ha enseñado a no juzgar, a ponerme en los zapatos del otro, que no puedo comparar mi realidad con la realidad de los demás. 7 de 8 Ver Todo ¡Síguele la pista! Carmen Aub Credit: TELEMUNDO No dejes de ver a Carmen Aub en el gran final de dos horas de la octava temporada de El señor de los cielos esta noche a las 9 p. m., hora del este, por Telemundo. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Entrevista! Carmen Aub: "Rutila me ha dado la fuerza y el temperamento que hoy en día tengo como Carmen"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.