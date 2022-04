Carmen Aub, de Rutila Casillas a la nueva villana de TelevisaUnivision La actriz mexicana tendrá como esposo en la telenovela Mujer de nadie a excompañero de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Aub Carmen Aub | Credit: Instagram Carmen Aub De Rutila Casillas en El señor de los cielos a villana en la nueva telenovela de TelevisaUnivision. Carmen Aub dará un giro importante al guion que hasta ahora seguía su carrera con su participación en el melodrama Mujer de nadie, historia que graba desde principios de marzo en México bajo la producción de Giselle González (Imperio de mentiras, Caer en tentación). En una entrevista para Las Estrellas, la actriz mexicana reveló algunos detalles en exclusiva del personaje que interpreta en esta historia que protagonizan Livia Brito y Marcus Ornellas. "Soy la villana que trata de destruir a esa pareja protagónica", adelantó la intérprete de 32 años, quien ya supera los 2 millones y medio de seguidores en la popular red social Instagram. Carmen Aub Carmen Aub interpreta a Roxana en Mujer de nadie | Credit: Instagram Carmen Aub Lo curioso es que el actor que da vida a su esposo en esta ficción es un excompañero suyo de El señor de los cielos, la exitosa superserie de Telemundo que la catapultó a la fama. "Soy la esposa de Plutarco Haza, que se llama 'Rafael', y él anda medio enamoradillo de nuestra protagonista, entonces más que un triángulo es como un cuadrado amoroso", avanzó. Carmen Aub Carmen Aub y Plutarco Haza son esposos en Mujer de nadie | Credit: Instagram Carmen Aub Por lo poco que pudo contar, se intuye que la participación de Aub en el melodrama dará mucho de qué hablar. "Uno no puede juzgar al personaje, entonces yo creo que cuando el personaje lo que quiere es sobrevivir y sentirse amado, a veces nos vamos a la locura y perdemos la razón", comentó respecto a las villanías que será capaz de cometer su personaje por amor. Carmen Aub Carmen Aub y la productora ejecutiva de Mujer de nadie Giselle González | Credit: Instagram Carmen Aub En Mujer de nadie, Aub también comparte elenco con Arap Bethke, Cynthia Klitbo, Azela Robinson, María Penella y Francisco Pizaña, entre un destacado reparto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela es una versión modernizada del exitoso melodrama mexicano Amarte es mi pecado que hace casi dos décadas protagonizaron con mucho éxito Yadhira Carrillo y Sergio Sendel. En Mujer de nadie Brito interpreta a Lucía Arizmendi, una joven hermosa que vive con su padre en San Jacinto, Puebla, con quien ha construido una relación muy estrecha y amorosa. Marcus, por su parte, se adentra en la piel de Fernando Ortega, un administrador de empresas soltero, honesto, leal y de personalidad seductora y emprendedor que ha logrado establecer una pequeña empresa de logística y transporte. El melodrama se estrenará en México durante la segunda mitad del año.

