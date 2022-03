Carmen Aub da el salto a TelevisaUnivision con nueva telenovela La actriz mexicana forma parte del elenco del nuevo melodrama que protagoniza Livia Brito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Aub era hasta ahora un rostro muy habitual en la pantalla de Telemundo. La actriz mexicana, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa superserie El señor de los cielos, donde dio vida a Rutila Casillas, la hija del narcotraficante Aurelio Casillas (Rafael Amaya), construyó durante los últimos años su carrera en la televisión de la mano de la cadena hispana, siendo su última producción Parientes a la fuerza, ficción que Telemundo decidió sacar del horario estelar en noviembre del año pasado debido a sus discretos datos de audiencia. Sin un contrato de exclusividad de por medio que la ate a la cadena, la actriz es libre para trabajar en la empresa que desee y ya ha elegido su nuevo destino: TelevisaUnivision. Aub comenzó a grabar esta semana en México la telenovela Mujer de nadie, historia que protagoniza Livia Brito bajo la producción de Giselle González (Imperio de mentiras). "Muy pronto podrás conocer a Carmen Aub en Mujer de nadie, quien interpretará a un personaje fantástico", se compartió a través de las redes sociales de la producción de Giselle. Esta no es, sin embargo, la primera vez que Aub participa en una producción de Televisa. Hace justo una década, en 2012, cuando recién estaba iniciando su carrera, la actriz de 32 años formó parte del elenco del melodrama Esperanza del corazón, ficción que protagonizaron Bianca Marroquín y Patricio Borghetti y que supuso su debut en la empresa mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pregunta que muchos se hacen ahora es qué va a pasar con su participación en El señor de los cielos, cuya octava temporada fue confirmada hace tan solo unas semanas. "Uno nunca puede decir que no, al final es una serie que me disfruté, me gocé, donde saqué a mi familia de corazón, entonces si el día de mañana se hace claro que lo consideraría, claro que sí", declaraba Aub a People en Español justo antes de confirmarse la nueva temporada.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carmen Aub da el salto a TelevisaUnivision con nueva telenovela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.