Carmen Aub: "No pude despedirme de Rafael Amaya" La actriz mexicana confiesa a People en Español que 'sufrió muchísimo' la salida del actor de El señor de los cielos (Telemundo). Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La popularidad de Carmen Aub difícilmente podría entenderse sin su participación en El señor de los cielos. La joven actriz mexicana es uno de los pocos rostros de la veterana superserie de la cadena Telemundo que se ha mantenido en la ficción desde sus inicios con el transcurso de los años. Mientras que la mayoría de sus compañeros han ido abandonando poco a poco el barco conforme ha ido avanzando la historia, la actriz mexicana ha seguido dando guerra como Rutila Casillas, un personaje que sin duda ha marcado un antes y un después en su carrera. En entrevista exclusiva con People en Español, la intérprete de 30 años habla de su incierto futuro en la superserie y comparte cómo vivió la inesperada salida de Rafael Amaya de la ficción. "Rafa siempre va a estar en mí Carmen y Aurelio va a estar siempre presente en las decisiones que Rutila Casillas tome en el futuro". ¿Cómo viviste la muerte de Aurelio Casillas? Muy fuerte porque claro después de tantos años que nuestro protagonista se fuera pues para mí, que fue mi papá durante tantos años, el saber que ya no iba a estar compartiendo set con él sí fue una pérdida muy fuerte. La verdad lo sufrí muchísimo. También estaba en la incertidumbre de saber cómo nos iba a ir ahora sin él, pero bueno creo que Rafa siempre va a estar en mí Carmen y Aurelio va a estar siempre presente en las decisiones que Rutila Casillas tome en el futuro, entonces de alguna manera lo mantenemos ahí en espíritu y en corazón. Image zoom El señor de los cielos 7 Cortesía TELEMUNDO ¿La despedida con Rafael cómo fue? La verdad es que no tuve el placer de tener despedida. Las circunstancias de que estuvimos trabajando mucho, no se permitió, no se dio el momento, así que mantengo la esperanza de que tal vez ahorita cuando termine esto de la pandemia pueda ir a cerrar ese ciclo con él. "Si tenemos más que escribir, si hay más que dar, adelante. Si ya no hay, si ya nada más lo estamos forzando ya mejor paremos y hagamos algo nuevo". ¿Te gustaría que hubiera una octava temporada? Estoy muy abierta. Me entusiasmaría porque es un personaje que amo, un proyecto que también me encanta, un elenco que ya somos familia, que los extraño mucho a mis amigos y por ese lado te diría sí. Pero también me encantaría ya poder tal vez cerrar el ciclo y hacer cosas nuevas. Yo siempre creo que la respuesta es que si tenemos más que escribir y creo que tenemos un gran equipo en ese aspecto en El señor de los cielos, si hay más que dar, adelante. Si ya no hay, si ya nada más lo estamos forzando ya mejor paremos y hagamos algo nuevo. Image zoom Carmen Aub y Rafael Amaya Cortesía TELEMUNDO (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Extrañas a los actores que han ido dejando la superserie? Alguien me preguntó la otra vez que en el caso de que no hubiera otra temporada si me daría tristeza que ya concluyera este ciclo en mi vida y creo que poco a poco he ido viviendo lutos. Cada vez que sale un personaje para mí ha sido un luto y ha sido una tristeza horrible, entonces aunque siempre los compañeros que llegan todos han dado el corazón y eso es algo que agradezco y creo que por eso siempre nos siguió yendo bien, cada vez que alguien se iba para mí era como un luto, entonces ha sido un ciclo que he ido viviendo a lo largo de los años. "Hace 10 años solamente estaba enfocadísima en el trabajo y en crecer". ¿Cómo ves ahora a la Carmen Aub que iniciaba en esta carrera en 2010? La veo motivada, entusiasmada y con muchas ganas de crecer, de aprender, de entender cómo funciona este medio. La verdad muy entusiasmada de aprender, de querer comerse al mundo. ¿Se han cumplido todos los sueños de esa jovencita inexperta? Puedo decirte que, aunque me falta todavía mucho por lograr, he llegado mucho más lejos de lo que alguna vez me hubiera podido imaginar, entonces quiero seguir aprendiendo. Creo que sigo teniendo esa Carmen de hace 10 años en mí con ganas de aprender y crecer. Entre mis prioridades ahora también está el encontrar el balance entre lo personal y lo profesional, que hace 10 años solamente estaba enfocadísima en el trabajo y en crecer.

