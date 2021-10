Carmen Aub cierra su ciclo en El señor de los cielos con Parientes a la fuerza La actriz mexicana interpreta a Clío Bonet, una actriz superficial y materialista en la recién estrenada comedia romántica de Telemundo con la que rompe con su imagen de Rutila Casillas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Aub Carmen Aub es Clío Bonet en Parientes a la fuerza | Credit: TELEMUNDO Como buena diva que es, Clío Bonet, personaje que interpreta Carmen Aub en Parientes a la fuerza, la recién estrenada telenovela de Telemundo que protagonizan Bárbara de Regil y Guy Ecker, se hará un poquito de rogar ya que no salió en el primer capítulo. "Clío inicialmente era un personaje como mucho más pequeño y a lo largo de la historia se fueron dando cuenta de que había mucho de dónde exprimir y creo que eso es algo padre de Clío, que va creciendo mucho alrededor de la historia", cuenta a People en Español la actriz mexicana, quien llevaba 2 años alejada de la pantalla de Telemundo, concretamente desde que finalizó la séptima temporada de El señor de los cielos. "La razón inicial que me motivó a decir 'sí' a Parientes a la fuerza es que es un género diferente a lo que yo venía haciendo con El señor de los cielos. Después de tanta narcoserie y acción y Rutila, una mujer empoderada, me fui al otro lado a interpretar a Clío, una mujer superficial, materialista para quien lo más importante son las redes sociales y sus seguidores; algo muy diferente y muy alejado del mundo de Rutila y eso me gustó mucho", asevera. "Imagínate que hasta cosas como, por ejemplo, que Rutila Casillas se la vivía huyendo y obviamente ella no podía tener un Instagram, algo tan básico para la sociedad de hoy en día. Y de tener un personaje donde tenía que incluso a veces que deshacerse de teléfonos para que no los rastrearan con Clío Bonet, que se mete en unos escándalos por las cosas que sube a sus redes sociales, entonces está muy padre el cambio", expresa Aub. La actriz, que había estado haciendo mucho trabajo personal durante el último año para "alinearse y desconectar un poco del mundo del entretenimiento", de repente se topó con un personaje que representaba "un poco" "de todo lo que estaba escapando". "Pero yo creo que también me sirvió para darle como que ese grado de realismo al personaje", asegura. Carmen Aub Carmen Aub es Clío Bonet en Parientes a la fuerza | Credit: TELEMUNDO Aunque comparten profesión –es el primer personaje que interpreta que es actriz–, Aub señala que tiene muy poco en común con Clío, sobre todo con la Clío materialista y superficial que veremos al principio de la historia. "Definitivamente la Clío que veremos al principio de la historia no tiene nada que ver conmigo. Yo sí procuro, por ejemplo, mantener mi vida privada un poquito fuera de las redes sociales, cosa que Clío Bonet no hace. Al contrario". La actriz avanza que su personaje "va a tener un arco muy interesante porque de ser una niña caprichosa, superficial y materialista al final también se va a enfrentar con la realidad que es la importancia del amor propio". Y en eso último, admite, sí podría identificarse con Clío. "Al final Clío Bonet sí va a ser una mujer que va a empezar a hacer este trabajo interno que yo Carmen hago o procuro hacer diariamente en mi vida", destaca. Entre las múltiples facetas por las que pasará su personaje a lo largo de la historia se encuentra la obsesión que llegará a sentir por Andy, quien es interpretado por el actor mexicano Michel Duval, el inolvidable hijo de la Señora Acero. "[La química] padrísima, la verdad es que tengo solo cosas buenas para decir de Michel. Me divertí mucho, disfruté mucho. Yo creo que la mancuerna que hicimos como 'Ancli', yo no sé por qué, tengo el presentimiento de que al público le va a gustar mucho. No sé, como que yo siento que de todas las historias de lo que está pasando en Parientes a la fuerza yo creo que Ancli es una de las que incluso las maquillistas, las vestuaristas me decían: 'Cuando yo estoy trabajando y de repente estoy viendo una escena de ustedes me quedo viéndola' y les gustaba, entonces espero que al público le pase lo mismo". Carmen Aub Carmen Aub y Michel Duval en Parientes a la fuerza | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carmen, que actualmente conduce su propio programa de televisión para E! Entertainment, se siente "muy contenta" de haber cerrado su ciclo con El señor de los cielos "y poder hacer cosas donde el público me pueda ver en distintas facetas, sobre todo mi público de Telemundo, que es el que me vio crecer con este personaje que cambió mi carrera y mi vida, y que ahora me van a ver haciendo a Clío Bonet en un género diferente y con un personaje totalmente distinto". ¿Pero por qué hay que ver Parientes a la fuerza? Carmen parece tenerlo claro. "Tienen que verla porque es una serie donde van a reír, pero también van a llorar, donde no se van a aburrir porque hay tantos personajes que siempre va a tener un ritmo activo, entonces es de esas series que es para pasarla bien, no vas a tener que pensar demasiado", comparte.

