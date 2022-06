EXCLUSIVA Carmen Aub, de Telemundo a Univision con Mujer de nadie: "Sentí que necesitaba que otro público me conociera" La actriz mexicana interpreta a Roxana en la telenovela que Univision estrenará el martes 28 de junio a las 10 p. m., hora del Este. "Al principio me sentía como la niña nueva", confiesa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Aub Carmen Aub es Roxana en Mujer de nadie | Credit: TELEVISAUNIVISION Tras casi una década dejándose ver en la pantalla de Telemundo con exitosas producciones como El señor de los cielos, donde interpretó durante varios años consecutivos a Rutila Casillas; Carmen Aub da el salto a TelevisaUnivision como parte del elenco de Mujer de nadie, melodrama que protagonizan Livia Brito y Marcus Ornellas. En entrevista con People en Español, la actriz mexicana habla de este cambio en su carrera y presenta a Roxana, su personaje en esta historia que produce Giselle González y que la cadena hispana estrenará el martes 28 de junio a las 10 p. m., hora del Este. De Telemundo a TelevisaUnivision, ¿qué te motivó a dar este cambio? Cuando terminé de hacer El señor de los cielos quería, no reinventarme, pero sí como que la gente me viera haciendo cosas diferentes. Tuve la oportunidad de hacer Parientes a la fuerza [en Telemundo], que era un género muy diferente; pero cuando terminé eso sentí que necesitaba también que otro público me conociera y surgió esta oportunidad y a mí me encanta. Yo había tenido la oportunidad de trabajar en Televisa hace 10 años y había sido una gran experiencia y ahora de la mano de [la productora] Giselle González, que además me encanta porque mantiene la telenovela clásica desde un lado mucho más humano sin caer siempre como en el cliché. Aquí en México parte de nuestra cultura son las novelas, crecimos viendo novelas, mucha gente alrededor del mundo aprende incluso español viendo las novelas clásicas, y Televisa es la número 1 en ese tipo de género, así que estoy muy contenta de regresar a Televisa. Carmen Aub Carmen Aub en Mujer de nadie | Credit: Instagram Carmen Aub Al principio yo me sentía así como la niña nueva, pero la verdad es que me recibieron muy bien — Carmen Aub Habrá sido diferente la forma de trabajar en Televisa respecto a la de Telemundo, ¿no? Sí, es superdiferente. Ni para bien ni para mal, simplemente diferente. Al principio yo me sentía así como la niña nueva, pero la verdad es que me recibieron muy bien. El elenco que tenemos es increíble, todos en la producción –detrás de cámaras también–, entonces me he sentido muy cómoda. Siempre es padre salir de la zona de confort. Debo decirte que me sentía como la nueva y me sentía como en un reto nuevo, pero también siento que salir de la zona de confort es como una forma de motivación, de echarle como más ganas. A veces cuando ya estamos tanto tiempo haciendo algo con lo que estamos cómodos como que se nos olvida como sentir este nervio en el estómago y eso es lo que he estado sintiendo durante lo que llevamos de grabación. ¿Qué nos puedes avanzar sobre Roxana, tu personaje? Roxana es una mujer que cree que por tener lo que ella siente que merece es capaz de hacer cualquier cosa y más sobre todo cuando se enamora y ya sabemos que el amor a veces nos vuelve un poquito locos (ríe). Roxana creo que va literalmente a enloquecer. Ella tiene su esposo y termina teniendo un amante, pero ella quiere tener a los dos hombres, entonces se termina obsesionando con nuestro querido protagonista y llega bastante lejos con tal de poder tener este amor. Carmen Aub Carmen Aub es Roxana en Mujer de nadie | Credit: TELEVISAUNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué tan villana será Roxana? A mí algo que me encanta de las producciones de Giselle es que trata de no volverlo como muy cliché y eso es lo mismo que he estado tratando de hacer yo con Roxana, de humanizarla, de decir qué tendría que pasar en mi vida para que yo tome este tipo de acciones, y sin caer como en yo soy la mala; simplemente de verdad cómo me identificaría yo Carmen. Entonces ha sido un proceso de construcción de personaje muy divertido. Yo creo que realmente las personas sí se van a identificar con ella, por más loca que pueda ser. Carmen Aub Carmen Aub es Roxana en Mujer de nadie | Credit: TELEVISAUNIVISION ¿Te veremos en muchas escenas de pasión? Sí, un poco, porque cuando uno está enamorado parte del amor es la pasión, entonces por supuesto que tendré un poco de pasión. Pero es que no te puedo adelantar qué pasa, pero de repente pobre Roxana, como que no le va a ir muy bien en el amor (ríe). Mujer de nadie se estrena este lunes 13 de junio en México por Las Estrellas, mientras que en Estados Unidos se verá por Univision desde el 28 de junio a las 10 p. m., hora del Este.

