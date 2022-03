Carmen Amadori, la voz en español de Şule: "Solo al leer los guiones lloraba a mares" La actriz chilena pone voz en español al personaje interpretado por la actriz turca Gonca Vuslateri en la exitosa telenovela turca que Univision transmite a las 10 p. m., hora del Este. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sule Credit: Cortesía; Hemisphere TV La exitosa telenovela turca Madre (Univision) que protagoniza la niña turca Beren Gokyildiz en la piel de Melek ha conmovido a muchos televidentes desde su estreno con la triste y dolorosa historia que cuenta sobre el maltrato infantil y que, desafortunadamente, es la realidad que viven muchos niños en el mundo. "Mi experiencia doblando a Şule fue muy fuerte emocionalmente hablando", reconoce a People en Español Carmen Amadori, la actriz de doblaje chilena detrás de la madre de Melek. Amadori, que comenzó en el mundo del doblaje en el año 2012, reconoce que se llevaba los guiones a su casa para estudiarlos "y solo al leerlos ya sufría y lloraba a mares". "Cuando llegaba al otro día a los estudios era tremendo porque ahí para actuar ocupaba la memoria emotiva y afloraban todo tipo de emociones: mucha pena, rabia, impotencia y decepción al saber que eso que estaba actuando es la realidad que viven muchas mujeres y niñas y niños en todo el mundo; situaciones de violencia, maltrato, abusos, abandono y negligencia de parte de sus padres. Eso me dolía muchísimo y de ahí sacaba fuerzas para interpretar a Şule, que fue un personaje que le tuve mucho cariño", confiesa. Carmen Amadori Carmen Amadori, voz en español de Şule | Credit: Cortesía Aunque llegó a comprender "algunos de los comportamientos" que tuvo su personaje a lo largo de la telenovela, la actriz deja claro que "jamás la justifiqué". "Amaba sus buenos momentos donde ella creía ser feliz pero vivía una vida de la cual no era completamente consciente debido a manipulaciones de parte de su pareja", cuenta. Amadori, quien ha doblado otras exitosas historias turcas como Las mil y una noches, Amor de contrabando y ¿Qué culpa tiene Fatmagül?, admite que la historia que se cuenta en la telenovela no solo la conmovió, sino que le hizo "pensar", "reflexionar" y "sentir mucha fe" porque "aprendí que para ser madre no es necesario parir, ser madre es algo que llevas en tu ser, es algo que nace del amor interior, profundo que te provoca una niña, en este caso Melek, que es quien despierta el instinto materno de la maestra, quien nunca antes quiso ser mamá por su historia familiar pero el amor la transforma en madre y salvadora de esa niña que es vulnerada en su derecho de vivir en paz, de ser feliz, libre, amada y protegida como todo niño merece". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La voz en español de Şule confiesa que le hizo mucha ilusión que la actriz turca Gonca Vuslateri se hiciera eco en su día de su trabajo como doblajista a través de las redes sociales. Sule Gonca Vuslateri, actriz turca de Madre | Credit: Cortesía UNIVISION "Compartió una escena con mi doblaje. Fue emocionante para mí, un honor", asevera. "Esas cosas a nosotros nos llenan de alegría porque lo sentimos como un reconocimiento a nuestro trabajo que es un poco anónimo ya que estamos en un estudio grabando y dándolo todo con nuestras emociones". Madre se transmite a las 10 p. m., hora del Este, por Univision.

