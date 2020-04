Así lucen las inseparables amigas de Carita de ángel 19 años después By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram Arena Ibarra/Televisa Te mostramos cómo han cambiado las inolvidables 'Lluvia' y Alfonsina', las inseparables amigas de Dulce María (Daniela Aedo) en la exitosa telenovela infantil de Televisa. Empezar galería Carita de ángel Image zoom Instagram Arena Ibarra/Televisa En el año 2000 una carismática niña de nombre Daniela Aedo se colaba en los hogares de muchas familias en la piel de Dulce María, una dulce y ocurrente niña de 5 años que era internada tras la inesperada muerte de su madre en un colegio de monjas donde convivía con diferentes niñas, entre las que se encontraban ‘Lluvia’ y ‘Alfonsina’, sus inseparables amigas. A casi dos décadas del final de la exitosa telenovela infantil de Televisa, te mostramos cómo lucen en la actualidad las inolvidables amigas de Carita de ángel y qué ha sido de sus vidas. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Nancy Patiño Image zoom Instagram (x2) La actriz mexicana dio vida a Alfonsina, una de las mejores amigas de Dulce María (Aedo). 2 de 10 Applications Ver Todo Dos décadas después... Image zoom Instagram Nancy Patiño A 19 años del final de la exitosa telenovela de Televisa, Nancy sigue desarrollando su carrera como actriz. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Tu cara me suena Image zoom Instagram Nancy Patiño Hace dos años la pudimos ver realizando una participación especial en la exitosa telenovela de Televisa Mi marido tiene familia (2008), que transmitió Univision. 4 de 10 Applications Ver Todo Madre de familia Image zoom Instagram Nancy Patiño La actriz, que dio a luz a su primer hijo en 2014, acaba de convertirse en mamá por segunda vez. 5 de 10 Applications Ver Todo Arena Ibarra Image zoom Instagram (x2) La actriz mexicana dio vida a Lluvia, otra de las mejores amigas del personaje que interpretó Aedo. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement 19 años después... Image zoom Instagram Arena Ibarra Al igual que Nancy, Arena sigue dedicándose al mundo de la interpretación de manera profesional. 7 de 10 Applications Ver Todo Sabías que... Image zoom Instagram Arena Ibarra La actriz formó parte del elenco de la exitosa telenovela de Televisa Un camino hacia el destino (2016), historia protagonizada por Paulina Goto y Horacio Pancheri en la que dio vida a una joven de nombre Adelina. 8 de 10 Applications Ver Todo Más proyectos Image zoom Instagram Arena Ibarra Asimismo, Arena ha participado en los últimos años en diferentes capítulos de los programas unitarios Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe, ambos de Televisa. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Redes sociales Image zoom Instagram Arena Ibarra La actriz tiene poco más de 40 mil seguidores en Instagram. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

