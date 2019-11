Hijos de Eduardo Palomo hicieron que su mamá Carina Ricco volviera a la televisión

SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

Siete años después de su última aparición, Carina Ricco decidió volver a la pantalla chica de la mano del productor José Alberto Castro en la telenovela Médicos (Televisa).

La viuda del actor Eduardo Palomo da vida en esa producción a Paz, una madre de familia que está dedicada a su esposo e hija. Nada distante de lo que es la vida de Ricco, que ha estado centrada en sus hijos Luca y Fiona. Fueron ellos quienes la animaron a regresar a México y a su carrera profesional

¿Por qué ver la telenovela Médicos?

Hay que verla porque son historias que nos tocan y nos llegan a todos y es importante no perder la sensibilidad. No solo son historias de México, son historias que pueden pasar alrededor del mundo. Son historias que todos vivimos. Esta producción es grandiosa, se ha hecho un gran trabajo. Los actores, José Alberto. Es una telenovela actual.

¿Cómo te llegó la propuesta para participar?

La propuesta llega porque regreso a México de manera estable. Y empecé a contarle a la gente que ya estaba en la ciudad. Para mí es importante estar en proyectos que tengan cierta calidad. José Alberto es una garantía. Así que fui feliz.

Háblanos de tu personaje…

Mi personaje se llama Paz, tiene una matrimonio muy estable, tenemos una hija que se acaba de graduar. A pesar de los años y el tiempo, hoy en día muchos matrimonios no sobreviven, sin embargo, mi personaje y mi esposo nos queremos mucho y estamos dedicados a nuestra hija Pamela.

¿Qué fue lo que te hizo volver a México?

Parte fundamental ha sido que mis hijos ya están más grandes y cuando los hijos crecen, pues a veces notan lo que los padres han hecho por ellos. Y mis enanos hermosos me dijeron: “Mamá has dado tu vida por nosotros, nos has dado todo, vuelve [a actuar]”.

Me alejé mucho, procuré que fueran cortas para no descuidarlo, ellos crecen, empiezan su aventura en el mundo y se dan cuenta que dejé cosas a un lado. Y ellos me dijeron, “mamá tienes que volver a los escenarios. Nosotros estamos grandes, estamos bien y lo vamos a hacer bien. Ahora es tu tiempo, vuelve’. Antes estaban preocupados de que yo no me fuera, ahora es al revés. Y eso me hace volver a México. Siempre me he movido entre Florida y Los Ángeles y México, pues pensé que era un lugar idóneo para poder compartir con el público lo que yo amo tanto hacer.