Cansu Dere, Zeynep, se hace eco del éxito de Madre por Univision: mira el mensaje que compartió La actriz turca quiso agradecer a través de las redes sociales la acogida que el público hispano le está dando desde su estreno a la telenovela turca que protagonizó en 2016. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cansu Dere Cansu Dere, protagonista de Madre | Credit: UNIVISION Madre ya es el nuevo fenómeno televisivo turco de la televisión hispana de Estados Unidos. Con una audiencia diaria cercana a los dos millones de televidentes –más del doble de lo que registra en su misma franja horaria de emisión por Telemundo la nueva temporada de Pasión de gavilanes–, la conmovedora historia protagonizada por Cansu Dere y la niña Beren Gokyildiz –la inolvidable Oyku de Todo por mi hija– se ha posicionado desde su estreno en el gusto del público. Este martes, sin ir más lejos, el drama turco registró 1,756,000 televidentes (P2+), manteniéndose así como la ficción más vista en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana por encima de los melodramas mexicanos Mi fortuna es amarte (Univision) y Soltero con hijas (Univision), que promediaron 1,586,000 televidentes (P2+) y 1,528,000 televidentes (P2+) respectivamente. A pesar de los miles de kilómetros de distancia que existen entre ambos países y de hablar idiomas completamente diferentes, la noticia del arrollador éxito que está teniendo la telenovela en Estados Unidos llegó hasta Turquía gracias al poder de comunicación de las redes sociales. Cansu Dere Cansu Dere y Beren Gokyildiz, protagonistas de Madre | Credit: UNIVISION Su protagonista, Cansu Dere, se hizo eco este miércoles por medio de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, de los altos niveles de audiencia que está registrando desde su estreno en nuestro país el drama que protagonizó en 2016. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien interpreta en la historia a Zeynep, una maestra que no duda en huir con una de sus alumnas tras descubrir que la niña está sufriendo maltrato en su casa, quiso agradecer públicamente la acogida que los televidentes hispanos le están dando a la telenovela. Cansu Dere Credit: Instagram Cansu Dere "Gracias por vernos", escribió Cansu este miércoles a través de sus historias de Instagram. Madre se transmite a las 10 p. m., hora del Este, por Univision.

