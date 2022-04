Así es Cansu Dere, la protagonista de la exitosa telenovela turca Madre Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cansu Dere Credit: Instagram; UNIVISION La actriz turca de 41 años ha logrado cautivar a la audiencia con su conmovedora interpretación de Zeynep, la protagonista de la exitosa telenovela turca de Univision. Conócela. Empezar galería Carrera universitaria Cansu Dere Credit: Instagram Cansu Dere Cansu Dere nació el 14 de octubre de 1980 en Ankara, la capital de Turquía. Su futuro profesional no estaba encaminado en un inicio hacia la interpretación, sino hacia la arqueología, carrera que comenzó a estudiar en la Universidad de Estambul. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Cotizada modelo Cansu Dere Credit: Instagram Cansu Dere Antes de adentrarse en el mundo de la actuación, Cansu desarrolló una exitosa carrera como modelo en Turquía que la llevó a participar en importantes campañas publicitarias. La actriz, de hecho, estuvo a punto de representar en 2000 a su país en Miss Universo tras quedar finalista en Miss Turquía. 2 de 8 Ver Todo Inicios como actriz Cansu Dere Credit: Instagram Cansu Dere Precisamente, fue su trabajo como modelo el que la impulsó a dar en 2004 el salto a la televisión como actriz. "En su momento me ofrecieron participar en un proyecto de serie y yo acepté", contó en un encuentro con medios de comunicación en España. "Estaba recibiendo muchas ofertas y yo entre estas ofertas valoré lo que era más correcto para mí y empecé mi carrera". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Actriz protagónica Cansu Dere Credit: Instagram Cansu Dere Sin saberlo, ese primer proyecto cambiaría el rumbo de su vida profesional ya que marcó el inicio de una larga y exitosa carrera como actriz que está próxima a cumplir dos décadas de vida y que incluye exitosas series que le han dado la vuelta al mundo como Sila (2006), Ezel (2009) y Madre (2016), telenovela que transmite ahora Univision con gran éxito de audiencia. 4 de 8 Ver Todo Amante de los animales Cansu Dere Credit: Instagram Cansu Dere Cansu es una gran amante de los animales, especialmente de los gatos, de cuya compañía suele presumir en las redes sociales. 5 de 8 Ver Todo Redes sociales Cansu Dere Credit: Instagram Cansu Dere Aunque no suele ser muy activa en las redes sociales, Cansu cuenta con casi dos millones y medio de seguidores en su perfil de Instagram, donde comparte imágenes como esta. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Último trabajo Cansu Dere Credit: Instagram Cansu Dere Infiel (2020), cuya segunda temporada se transmite actualmente en Turquía, es el trabajo más reciente en televisión de Cansu. En esta historia, que también se puede ver desde hace varios meses en España, la actriz interpreta a una exitosa doctora que descubre que su marido lleva una doble vida. 7 de 8 Ver Todo ¡Síguele la pista! Cansu Dere Credit: Instagram Cansu Dere No dejes de ver a Cansu Dere de lunes a viernes por la pantalla de Univision como protagonista de Madre. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Así es Cansu Dere, la protagonista de la exitosa telenovela turca Madre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.