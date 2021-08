Neslihan Atagül volvió a cautivar al público hispano en la piel de Nare, la protagonista de La hija del embajador, la exitosa telenovela turca cuya segunda temporada se encuentra en sus últimos capítulos por Univision. Esto difícilmente hubiera sido posible sin el talento de una mexicana que desde la sombra se ha encargado de doblar su voz al español. Hablamos de Camila Vázquez, la actriz de doblaje que dotó de emociones al personaje con su voz como su único instrumento de trabajo. "Nunca me habían dado un personaje tan intenso como lo fue Nare", asegura en entrevista exclusiva a People en Español la voz en español de Nare.

¿Cómo te preparaste para doblar a Nare y construir su personalidad a través de tu voz?

Al principio sí me costó mucho trabajo agarrarle la onda. Yo creo que a todos nos pasa con un personaje. Al principio cuesta trabajo agarrarle, pero poco a poco que la fui conociendo me di cuenta de que era una personalidad superdura, era muy intensa, entonces sí me costó trabajo, pero conforme la vas conociendo ya te vas como acoplando a ella más o menos.

El personaje vive situaciones muy fuertes a lo largo de la historia, imagino que emocionalmente habrá sido muy agotador doblarlo, ¿o me equivoco?

La verdad es que sí, sí fue supercansado y agotador hacerla. Nunca me habían dado un personaje tan intenso como lo fue Nare, nunca me había retado tanto hacer un personaje. Llegaba cansada, llegaba agotada, pero me encantó, me encantó hacerla completamente. Creo que me conecté mucho con ella, pero sí fue algo que implicaba muchísimo esfuerzo con la garganta, con todo, y tenía que tener las emociones a flor de piel.

Camila Vázquez Camila Vázquez, voz en español de Nare | Credit: Cortesía

¿Alguna anécdota que nos puedas compartir al respecto?

Yo creo que las escenas eran tan intensas que hasta yo, no es que me las personalice, pero sí me daban demasiado coraje, o sea sentía el coraje de Nare y terminaba sudando. Salía de la cabina muy cansada, muy agotada y todavía con esa adrenalina y ese enojo con el personaje.

¿Hubo alguna escena que se te complicara más de la cuenta por algo en especial?

Yo creo que las escenas de los gritos y de los llantos fue lo que más me costó trabajo. Ella vivió una infancia difícil, tuvo un shock en su adolescencia muy duro y el yo tratar de conectarme y tratar de sentir lo que ella sentía fue complicado. Pero me encantó. Siempre la voy a amar.

Neslihan Atagül Neslihan Atagül es Nare | Credit: UNIVISION

¿Cómo es un día de grabación en el estudio?

Un día de grabación es divertidísimo. Me encanta. Yo siempre he dicho que no trabajo, que yo hago doblaje. Estar ahí, el platicar con mis directores de la novela, el llegar toda emocionada por saber qué era lo que iba a pasar porque sí terminaba un capítulo anterior y ya moría por ver qué seguía de la novela, el empezar a grabar, ya que estábamos un poco cansados platicar un ratito o comentar de lo que estábamos haciendo en la novela, entonces superdivertido.

Cuéntanos un poquito sobre ti, ¿cómo te sumerges en el mundo del doblaje?