¡Camila Sodi y Bárbara Mori como dos gotas de agua en las últimas escenas de Rubí! ¡Igualitas! La actriz comparte fotos de sus últimos días de grabación como Rubí y sorprende con espectacular parecido a su intérprete original. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de unos meses intensos de grabación, Camila Sodi ha hecho un importante anuncio en sus redes sociales. ¡Se acabó el rodaje! La actriz que ha sido la encargada de meterse en la piel de Rubí en la nueva versión de la famosa telenovela ha compartido unas imágenes espectaculares de los últimos y emocionantes momentos en el set. Lo ha hecho desde Madrid, la ciudad donde han concluido una etapa de diversión pero también de mucho esfuerzo y trabajo. La actriz ha sorprendido a todos con estas fotografías no sólo por su impresionante belleza, sino por el increíble parecido con la Rubí original, interpretada por Bárbara Mori. Cada una en su estilo han sabido darle ese toque de sensualidad y fuerza que requiere el personaje. Y lo han conseguido. Aquí la prueba de ello. Miren y juzguen. Image zoom Mezcalent “Terminamos de filmar RUBÍ. Gracias a TODOS los involucrados por este viaje hermoso de proyecto. Fue un placer encarnar a esta mujer”, ha escrito muy emocionada. La actriz de 33 años luce un ceñido vestido rojo que hace resaltar todas sus curvas y encantos, como su personaje en la ficción que vuelve locos a todos de amor y pasión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con los labios pintados de rojo intenso también nos anuncia que nos preparemos pues la serie llegará a nuestros hogares en el 2020. Una historia que además cuenta con actores de primera como Mayrín Villanueva, José Ron y Rodrigo Guirao, entre otros. Image zoom Instagram Aunque Camila le ha dado su sabor y color personal, lo cierto es que ha tratado de captar lo que en su día Bárbara transmitió y logró enamorar a la audiencia. Ese aire malvado y sexy mezclado con una fragilidad y cierta tristeza que hacen del personaje uno de los más amados y odiados de la televisión. ¡Deseando verla ya! Advertisement EDIT POST

