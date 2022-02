Camila Rojas, el nuevo rostro protagónico juvenil de Pasión de gavilanes La actriz colombiana, que integra la nueva generación de gavilanes que aterrizará el 14 de febrero en la pantalla de Telemundo con el estreno de la nueva temporada de la exitosa telenovela original de Julio Jiménez, habla con People en Español sobre su participación en esta esperada historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camila Rojas Camila Rojas es Muriel en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO En shock. Así quedó Camila Rojas cuando le confirmaron en su día que formaría parte del elenco protagónico juvenil de la nueva temporada de Pasión de gavilanes. "Cuando recibí la llamada no lo podía creer", reconoce en entrevista con People en Español la joven actriz colombiana, quien fue muy fan de la historia original hace casi dos décadas. "Me vi la serie de principio a fin". Por eso, no es de extrañar que el día previo al inicio de grabaciones estuviera "muy nerviosa". "Estaba muy, muy nerviosa porque es un proyecto que tiene una vara muy alta", confiesa. "Recuerdo que mi primer llamado de grabación era con escenas muy sencillas, eran escenas corales, y le decía a mis compañeros que eso me relajaba un poco porque así podía entender el lenguaje que los gavilanes ya habían adaptado y también para irlos conociendo a ellos poco a poco y matar los nervios", cuenta. "Pero al mismo tiempo obviamente estaba muy feliz", agrega Camila, quien interpreta en la secuela de la exitosa telenovela a Muriel, la hija de Rosario Montes (Zharick León). "Muriel es una niña que creció sola, sin mucho afecto, que fue criada más por otras personas que por sus verdaderos padres porque su papá es un hombre muy adinerado que se centra en otras cosas y su mamá es una mujer desbordada también en sus gustos personales más que en una familia", avanza la actriz sobre su personaje. "Entonces ella busca el verdadero amor y sueña con encontrarlo. Sueña con encontrar un lugar lleno de paz, armonioso, tranquilo, sin batallas, sin peleas y es una mujer revolucionaria porque lucha por sus objetivos, por lo que le gusta, por la justicia, [pero] no es perfecta y tiene errores como todo ser humano", explica. Camila Camila Rojas (Muriel) es hija de Zharick León (Rosario Montes) en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Camila, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del primer día de grabación? Las locaciones eran impresionantes y justo el primer día que grabamos estábamos totalmente en todo el mood de Pasión de gavilanes en las haciendas, con los caballos, con los outfits… Entonces estaba muy feliz, sobre todo por los caballos porque yo amo los animales. El primer día también me tocó con Mario Cimarro, con Danna, con Natasha y con parte del elenco joven, entonces era muy bonito porque estaba trabajando directamente con todos ellos. Para mí compartir mis primeras escenas con ellos era comenzar con el pie derecho. Mis planes de vida eran otros lejos de la actuación y en medio de muchas casualidades terminé en esta industria — Camila Rojas ¿Recuerdas algún consejo que te diera alguno de los actores de la primera temporada? Justo cuando nos reunimos en el reencuentro yo le pregunté a todos y les dije que cuál era el mejor consejo que podían darnos y Mario Cimarro respondió y dijo que fuéramos generosos con los compañeros, que pensáramos por todos y que nunca dejáramos de disfrutar el proyecto. ¿Te sientes identificada en algún aspecto con tu personaje? Creo que tenemos muchas cosas en común: somos muy apasionadas en todas las cosas que hacemos, la dualidad entre niña y mujer, el ser justas, amamos los animales… Camila Rojas Camila Rojas es Muriel en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO ¿Qué supone para ti formar parte de la segunda temporada de Pasión de gavilanes? Es una gran oportunidad, es un privilegio compartir este proyecto con compañeros tan talentosos y de grandes trayectorias y sobre todo para cualquier actor joven seguir aprendiendo y creciendo es un lujo que yo personalmente agradezco. [Me defino como] una mujer guerrera, superapasionada y muy, muy disciplinada — Camila Rojas ¿Da vértigo unirse a una historia que fue tan exitosa? Sí, mucho. Es una serie que tiene las expectativas muy altas y siempre da miedo el resultado en muchos aspectos. Este proyecto tiene un lenguaje muy particular y los gavilanes ya marcaron un estilo también y nosotros llegamos a este universo a darle continuidad y a aportar nuestro pequeño granito de arena. Más que dos grandes generaciones, creo que somos una generación que da continuidad a la que ya se instauró en los corazones de los espectadores y nosotros queremos claramente que suceda lo mismo, queremos ganarnos un público. Camila Rojas Camila Rojas y Bernardo Flores serán pareja en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Cuéntanos un poquito sobre ti, ¿cómo nace tu pasión por la actuación? Mis planes de vida eran otros lejos de la actuación y en medio de muchas casualidades terminé en esta industria. Nunca lo esperé, pero una vez estando cada día me apasiona muchísimo más y cada día quiero seguir mejorando y creciendo. En Pasión de gavilanes 2 encontrarán una historia repleta de amor, de desamor, pasiones, intrigas, misterios y una historia que definitivamente volverá a enamorarlos — Camila Rojas Si tuvieras que definirte para que el público te pueda conocer más, ¿cómo te presentarías? Soy una mujer guerrera, superapasionada y muy, muy disciplinada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último, ¿por qué el público no puede perderse Pasión de gavilanes 2? Porque encontrarán una historia repleta de amor, de desamor, pasiones, intrigas, misterios y una historia que definitivamente volverá a enamorarlos. Ya no es una generación, sino que ya somos dos generaciones que vamos a dar de qué hablar, así que no se pueden perder esta gran historia que va a llegar a sus casas para tocar sus corazones y reenamorarlos.

