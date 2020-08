Las caídas de escaleras más dramáticas de las telenovelas. ¿Te acuerdas? Marimar, Mi gorda bella y Rubí dejaron boquiabiertos a los televidentes con estas espeluznantes escenas que han quedado grabadas en la memoria de la audiencia. ¡No te las puedes perder! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Qué sería de las telenovelas sin el drama de sus accidentados personajes? A continuación presentamos un recuento de algunas inolvidables escenas de acción en culebrones que hicieron historia en la pantalla chica. Actrices como Thalía, Natalia Streignard y Bárbara Mori protagonizaron memorables momentos cuando sus personajes sufrieron estrepitosas caídas de escaleras en estas producciones. ¡Míralas! Marimar Como protagonista de esta exitosa telenovela de Televisa, Thalía tenía la tarea de convertir su personaje en toda una dama e inicia clases de etiqueta con el millonario Gustavo Aldama, interpretado por Miguel Palmer. En las mismas, su personaje aprende a caminar con elegancia y con la gracia propia de la heredera de un reino telenovelero. Lamentablemente, su meta se ve interrumpida por una sorpresiva caída que hasta la dejó inconsciente. Mi gorda bella Una entusiasmada Streignard, en su papel de Valentina Villanueva en la telenovela Mi gorda bella, sale corriendo luego de hablar con su amado Orestes Villanueva, personaje interpretado por el actor Juan Pablo Raba. En el episodio, la protagonista que tiene sobrepeso rondó por las escaleras y se desmayó del impacto. Rubí La protagonista —y antagonista— de esta producción de Televisa protagonizada por Bárbara Mori cae al abismo desde unas escaleras en medio de una fuerte pelea con el personaje intepretado por el actor Eduardo Santamarina. Este accidente cambió su vida para siempre ya que le dejó su hermoso rostro desfigurado. La marca del deseo En esta telenovela colombiana del 2007, el actor Juan Alfonso Baptista en su papel protagónico de Luis Eduardo pelea con Úrsula, cuyos altos tacones provocan una espantosa caída ante la mirada atónica de su amante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pasión y poder En esta escena de la telenovela mexicana Pasión y poder, la actriz Susana González, en el papel de Julia Vallado de Gómez Luna, enfrenta al personaje interpretado por el actor Fernando Colunga. Antes de caerse, se golpea fuertemente la cabeza con el barandal de unas escaleras; eso sí, sin perder nunca la elegancia.

