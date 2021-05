Café con aroma de mujer versus La hija del embajador, ¿qué telenovela ganó? El primer duelo por la audiencia entre ambas ficciones tuvo un claro vencedor. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Telemundo y Univision protagonizaron este martes un nuevo duelo por la audiencia a las 10 p.m., hora del Este, con el debut de la nueva versión de Café con aroma de mujer (Telemundo) frente al estreno de la segunda temporada de La hija del embajador (Univision). El primer enfrentamiento entre ambas producciones se saldó con una clara victoria de la telenovela turca, que logró liderar cómodamente su franja horaria de emisión. La ficción protagonizada por Neslihan Atagul y Engin Akyürek se impuso al melodrama encabezado por Laura Londoño y William Levy tras seducir durante el primer capítulo de su segunda temporada a 1,6 millones de televidentes (P2+) y 577 mil adultos 18-49 años frente al 1,1 millón de televidentes (P2+) y 540 mil adultos 18-49 que promedió la historia colombiana. Café con aroma de mujer William Levy (Café con aroma de mujer); Neslihan Atagul (La hija del embajador) | Credit: TELEMUNDO; UNIVISION 10PM La hija del embajador: 1,6 millones (P2+) 2. Café con aroma de mujer: 1,1 millones (P2+) El esperado regreso de Levy a las telenovelas en la piel de Sebastián Vallejo no consiguió mantener el excelente dato de audiencia que logró la noche anterior el desenlace del drama de suspenso Buscando a Frida, que llevó a Telemundo a liderar su franja horaria de emisión. 1.Final Buscando a Frida: 1,4 millones (P2+) 2.Final La hija del embajador (1ª temporada): 1,3 millones (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Univision también se situó por encima de Telemundo a las 9 de la noche con el final de Te acuerdas de mí, que lideró tras congregar a 1,9 millones de televidentes (P2+). La historia protagonizada por Gabriel Soto y Fátima Molina se despidió del público por todo lo alto como la ficción estelar más vista de la televisión en español el pasado 25 de mayo. 9PM Te acuerdas de mí: 1,9 millones (P2+) 2. La suerte de Loli: 1 millón (P2+) A punto de cumplir un mes al aire, la telenovela de Televisa Diseñando tu amor (Univision) también se impuso cómodamente en su franja horaria de emisión a Exatlón Estados Unidos (Telemundo) tras acercarse nuevamente al millón y medio de televidentes (P2+). Diseñando tu amor: 1,4 millones (P2+) Fuente de las audiencias: PRODU

