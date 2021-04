Mira el tráiler de la nueva versión de Café con aroma de mujer William Levy, Laura Londoño y Carmen Villalobos conforman el triángulo protagónico de esta esperada telenovela que estrenará pronto Telemundo en horario estelar. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Inicia la cuenta atrás para el estreno de la nueva versión de Café con aroma de mujer. Tanto el Canal RCN en Colombia como Telemundo comenzaron a promocionar este lunes la inminente llegada de esta esperada historia que marca el regreso a la televisión de William Levy. La cadena propiedad de NBCUniversal emitió anoche un avance del melodrama en el que se resalta su triángulo protagónico conformado por el galán cubano, Laura Londoño y Carmen Villalobos, quien interpreta a Lucía, la primera antagonista de su carrera. "Llega una nueva versión de la historia que conquistó al mundo con William Levy en su gran regreso a Telemundo, Laura Londoño como la nueva 'Gaviota' y Carmen Villalobos interpreta a la temible Lucía. Vuelve a sentir la magia de un amor indetenible, enamórate otra vez", dice la voz en off que acompaña a este avance de no más de 45 segundos de duración. Algo más extenso fue el avance que presentó el Canal RCN en Colombia, donde salió al aire una especie de tráiler de 1 minuto y medio de duración con imágenes inéditas de la telenovela. "Para los que preguntan: '¿Quién es esta?'. Esta es una recolectora de café, a mucho honor. Y ahora sí se siente todo el aroma de esta historia y esta mujer", escribió emocionada la nueva 'Gaviota', Londoño, en su cuenta de Instagram junto al esperado avance. "Para que Gaviota pueda volar muy alto, deberá luchar contra muchas adversidades, pero será el amor su mayor escudo. ¡Muy pronto serás testigo de esta historia llena de mágicos paisajes, buena música y olor a Café", se compartió desde el Canal RCN. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ni Telemundo ni el Canal RCN han revelado aún la fecha de estreno de la telenovela, pero se espera que aterrice 'pronto' en el prime time de ambas cadenas. Café con aroma de mujer cuenta la historia de Gaviota, una bella recolectora de café que como cada año llega en compañía de su madre a la hacienda Casablanca a recoger el café de la segunda cosecha del año. Pero este octubre tienen la esperanza de que sea el último pues a partir de ahora serán dueñas de su propia tierra. Sin embargo, el destino tiene otros planes. Octavio Vallejo, el dueño de la hacienda, acaba de fallecer. El mismo hombre a quien Gaviota salvó de un secuestro, el mismo que le prometió como recompensa darle una hectárea de tierra para que ella cultivara su propio café. Intentando lograr que la familia Vallejo honre el acuerdo, Gaviota conoce a Sebastián (Levy), hijo de Octavio, radicado en el exterior y nace entre ellos una atracción incontenible, un amor desgarrador, imposible, convirtiéndose en dos amantes que pertenecen a mundos distintos, pero que saborean el mismo café.

