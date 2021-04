Telemundo revela la fecha de estreno de la nueva versión de Café con aroma de mujer El melodrama protagonizado por William Levy, Carmen Villalobos y Laura Londoño ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos por la cadena Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Comienza la cuenta atrás para el estreno de la nueva versión de Café con aroma de mujer! Telemundo destapó este lunes la fecha de estreno de esta esperada telenovela que cuenta con las actuaciones protagónicas de William Levy y la actriz colombiana Laura Londoño como la nueva 'Gaviota', personaje que en su día catapultó a la fama a Margarita Rosa de Francisco. El melodrama, que marca el debut como antagonista de la actriz colombiana Carmen Villalobos en la piel de Lucía, entrará al aire en Estados Unidos a finales de mayo. Será el martes 25 cuando la trama de amor encabezada por Sebastián (Levy) y Gaviota (Londoño) comience a hacer suspirar a los televidentes por la pantalla de Telemundo. "La novela arranca con una pareja [William y yo] que tiene cinco años de relación establecida. En el camino ya se darán cuenta de si nos amamos, si nos odiamos [ríe]. Yo siempre lo voy a amar. [Mi] personaje de Lucía va a defender ese amor a capa y espada hasta el final", contaba semanas atrás Villalobos en una entrevista exclusiva con People en Español. Café Image zoom William Levy y Carmen Villalobos en Café con aroma de mujer | Credit: Instagram Café con aroma de mujer Villalobos y Levy son los rostros más conocidos de un elenco conformado en su mayoría por talento colombiano y que incluye a Lincoln Palomeque, Mabel Moreno, Diego Cadavid, Luces Velásquez y Katherine Vélez como la madre de la 'Gaviota', entre otros actores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela, que conserva la esencia de la historia original que cautivó hace más de dos décadas al mundo entero con Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, se transmitirá a las 10 p.m., hora del Este, por lo que se encargará de sustituir a Buscando a Frida. "Es una adaptación, es decir otra versión. En 25 años todo ha cambiado mucho, sobre todo el papel de las mujeres en la sociedad", compartía meses atrás Londoño en las redes sociales.

