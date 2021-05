Reacciones al estreno de Café con aroma de mujer en Colombia La telenovela protagonizada por William Levy, Laura Londoño y Carmen Villalobos, que Telemundo estrenará el 25 de mayo, aterrizó este lunes en la televisión colombiana. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras que Telemundo continúa promocionando su estreno para el martes 25 de mayo a las 10 p.m., hora del Este, Colombia pudo disfrutar anoche del primer sorbo de la nueva versión de Café con aroma de mujer. La telenovela protagonizada por Laura Londoño, William Levy y Carmen Villalobos aterrizó este lunes en la televisión colombiana por la puerta grande. El primer capítulo de la telenovela tuvo una gran aceptación por parte del público, como muestran los incontables comentarios que inundaron las redes sociales. "Versión renovada, fresca, paisajes hermosos y personajes transformados. Me encantó", comentó una televidente en Instagram tras la emisión del primer episodio. Las redes destacaron especialmente la química que existe entre Londoño y Levy, así como lo guapo y galán que se ve en pantalla el actor cubano, quien hace su esperado regreso a las telenovelas con esta entrañable historia tras 7 años alejado de los melodramas. Café Laura Londoño y William Levy, protagonistas de Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO "Me encantó, superó mis expectativas. Laura Londoño divina y ella y William tienen mucha química", se puede leer en otro de los comentarios que recibió el primer capítulo. "Laura hace muy bien su papel y William ni hablar, ese hombre es perfecto. Sus miradas, sus gestos y esa sonrisita que se gasta el condenado", opinó otra persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Encantada con esta nueva versión de Café con aroma de mujer también quedó la actriz colombiana Stephania Duque, quien interpretó a la hija de Villalobos en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso –más tarde conocida como El final del paraíso–. La joven, quien graba en su país natal La nieta elegida, no quiso perderse el estreno. "[La] amé demasiado", escribió a través de su perfil de Instagram tras ver el primer episodio. Café Credit: TELEMUNDO Café con aroma de mujer narra la historia de Gaviota (Londoño) y Sebastián (Levy), quienes tendrán que superar la resistencia de la familia Vallejo, los amores del pasado y el obstáculo de pertenecer a mundos y clases sociales distintas para poder estar juntos.

