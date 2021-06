Café con aroma de mujer y sus diferentes versiones: 4 telenovelas y una misma historia Por Moisés González Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Café con aroma de mujer Credit: Mezcalent; TELEMUNDO Telemundo estrenó hace apenas unas semanas una nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Café con aroma de mujer. Pero este no es el único melodrama que ha llevado a la pequeña pantalla la exitosa historia escrita hace más de dos décadas por Fernando Gaitán. Empezar galería La original Café con aroma de mujer Credit: Mezcalent La historia escrita por Fernando Gaitán vio la luz por primera vez en el año 1994 en Colombia con unos jovencísimos Margarita Rosa de Francisco (Gaviota) y Guy Ecker (Sebastián Vallejo) como protagonistas. El melodrama fue producido por RCN Televisión y tuvo un éxito arrollador, pasando a formar parte de la lista de los grandes clásicos de las telenovelas. "[Gaitán] la creó como un producto local para un público muy específico colombiano. Estaba inspirada en la creación, la exportación y todo el éxito que ha tenido el producto del café en el mundo", cuenta a People en Español Carlos Ochoa, conductor de televisión colombiano especializado en telenovelas. "Fernando Gaitán lo que hizo fue mostrar a la mujer desde el punto de vista luchador, emprendedor para esos años que todavía no estaba tan de moda el término de ser una mujer empoderada, líder, entonces desde ahí muchas mujeres empezaron a seguir el ejemplo de 'La Gaviota', pasar de ser una recolectora a estudiar, a esforzarse, salir adelante", explica Ochoa sobre el impacto que tuvo el melodrama en el público. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Telenovela histórica Café Credit: Mezcalent; TELEMUNDO El analista y crítico de melodramas latinoamericanos subraya que el melodrama "fue muy importante" para la historia de la televisión colombiana. "A la hora que la emitían –la daban de media hora y era la hora del café– competía con Las aguas mansas, que es la versión original de Pasión de gavilanes, y la gente prefería ver Café con aroma de mujer, claro que mucha gente también veía Las aguas mansas, pero todo el país quería ver Café con aroma de mujer", señala el también periodista de entretenimiento. "Fue una producción que mostraba cómo era realmente Colombia. Después de haber pasado toda esa época tan difícil para el país era como un bálsamo mostrar cómo somos realmente los colombianos: el esfuerzo, la dedicación, la lucha... Por eso fue tan importante". 2 de 8 Ver Todo Primera adaptación Cuando seas mía Credit: Mezcalent 7 años después, en 2001, México realizó su propia adaptación de esta exitosa historia de la mano de TV Azteca. La telenovela llevó por título Cuando seas mía y, aunque no superó el éxito y el reconocimiento de la original, también contó con el respaldo del público. 3 de 8 Ver Todo Anuncio La otra 'Gaviota' Café Credit: Mezcalent; TELEMUNDO El melodrama fue protagonizado por Silvia Navarro y supuso el primer éxito internacional en la carrera de la reconocida actriz mexicana, quien hoy encabeza para Telemundo la comedia La suerte de Loli. 4 de 8 Ver Todo Nueva adaptación Destilando amor Credit: Mezcalent Tras el éxito de Cuando seas mía, México volvió a producir en 2007, apenas seis años después, otra adaptación de Café, esta vez con Televisa a la cabeza. 5 de 8 Ver Todo 'Gaviota' a la mexicana Café Credit: Mezcalent; TELEMUNDO La telenovela llevó por título Destilando amor y tuvo a Angélica Rivera como la bella recolectora de café que se enamora de Rodrigo Montalvo, personaje que en esta ocasión interpretó Eduardo Yáñez. El melodrama se encuentra disponible a través de PrendeTV, el servicio de streaming gratuito de Univision. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Adaptación actual Café con aroma de mujer Credit: TELEMUNDO La adaptación más reciente de esta historia –la segunda que se produce en Colombia– aterrizó hace unas semanas en la pantalla de Telemundo con William Levy y Laura Londoño como protagonistas. 7 de 8 Ver Todo 4 historias Café Credit: Mezcalent (x3); TELEMUNDO En total, son cuatro las telenovelas que se han producido hasta la fecha que toman como referencia la historia original de Fernando Gaitán: 2 en Colombia y otras 2 en México. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

