Crisis en Colombia pasa factura a la nueva telenovela de William Levy El melodrama en el que también participa Carmen Villalobos se ha visto salpicado por la crisis política y social sin precedentes que se vive desde hace varias semanas en el país. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El estreno en Colombia de la nueva versión de Café con aroma de mujer con Laura Londoño, William Levy y Carmen Villalobos como protagonistas se ha visto salpicado por la crisis política y social sin precedentes que se vive desde hace varias semanas en el país. A pesar de los buenos comentarios que han recibido los primeros capítulos, han sido varias las personas que han escrito a través de las redes sociales a sus actores comentándoles que no han querido ver la telenovela, que se emite por RCN Televisión, como señal de protesta ante la 'sesgada' cobertura que, aseguran, le está dando la cadena a lo que sucede en el país. "Me encantaría ver la novela porque admiro tu trabajo, pero no puedo ver ni RCN ni Caracol", comentaba este lunes una seguidora de Villalobos en una publicación de la actriz. Café con aroma de mujer Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO Siempre pendiente de los comentarios de sus fans, Carmen no tardó en responder. "En eso tienes toda la razón, pero como le decía ayer a alguien que también me escribió, hacer una novela en tiempos de pandemia no ha sido fácil y a pesar de todos los obstáculos lo hemos hecho, hemos podido seguir dándole trabajo a tanta gente porque detrás de cada producción hay más de 100 empleos, que en estos momentos se necesitan más que nunca. Así que cuando quieras dale la oportunidad y te sientas con tu familia a verla", escribió Villalobos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este no fue, sin embargo, el único comentario de este tipo que recibió la actriz en Instagram. "No pienses en el canal, somos más que eso. Piensa en que es un producto que hemos hecho en medio de una pandemia y no ha sido nada fácil y que es una novela donde hablamos de un producto que nos hace sentir muy orgullosos de ser colombianos", le respondió a otra seguidora. Carmen Credit: Instagram Carmen Villalobos La nueva versión de Café con aroma de mujer se estrenará en Estados Unidos el martes 25 de mayo a las 10 p.m., hora del Este, por la cadena Telemundo.

