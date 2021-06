Nueva versión de Café con aroma de mujer ¡no logra despegar! Mira cómo le fue en audiencia a la telenovela de Telemundo que protagonizan William Levy y Laura Londoño durante su semana de estreno. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El esperado regreso de William Levy, el debut como antagonista de Carmen Villalobos, una emblemática y cautivadora historia de amor, espectaculares locaciones… La nueva versión de Café con aroma de mujer que Telemundo estrenó el pasado 25 de mayo a las 10 p.m., hora del Este, parecía contar con todos los ingredientes para convertirse en el nuevo éxito de la temporada. Pero, tras una semana al aire, sus cifras de audiencia dicen otra cosa. El melodrama protagonizado por Levy y Laura Londoño aterrizó discreto en la pantalla de Telemundo tras promediar durante su primer capítulo poco más de 1 millón de televidentes (P2+) frente a los más de 1 millón y medio que promedió su competidor más directo, La hija del embajador (Univision). La telenovela producida por RCN Televisión en Colombia no solo no ha logrado mantener la cifra de su estreno sino que ha experimentado una notable disminución de audiencia conforme han ido avanzando las tramas, llegando a situarse en varias ocasiones por debajo de los 800 mil televidentes (P2+), un dato nada alentador para Telemundo. Café con aroma de mujer Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO Sin ir más lejos, la ficción cerró el pasado viernes su semana de estreno ante 714 mil televidentes (P2+) –su dato de audiencia más bajo hasta la fecha– frente al millón y medio (P2+) que obtuvo en su misma franja horaria de emisión un nuevo capítulo de la segunda temporada de la exitosa telenovela turca de Univision. Así ha sido la evolución que ha experimentado la audiencia de la nueva versión de Café con aroma de mujer durante su semana de estreno: Martes, 25 de mayo: 1,1 M Miércoles, 26 de mayo: 761 mil Jueves, 27 de mayo 958 mil Viernes, 28 de mayo: 714 mil Datos de audiencia: Nielsen/PRODU SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela es actualmente la ficción estelar menos vista de toda la televisión hispana si tenemos en cuenta solo los melodramas que emiten Telemundo y Univision. "Es un proyecto con mucho sabor colombiano, estoy feliz de poder ser parte de él, que no solo es una historia reconocida en Colombia, sino un gran referente en la televisión de todo el mundo", expresaba Levy meses atrás cuando recién iniciaban sus grabaciones.

