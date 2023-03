Cae audiencia de El señor de los cielos 8 y pierde su liderazgo La octava temporada de la superserie de Telemundo protagonizada por Rafael Amaya registró este martes 28 de febrero su dato de audiencia más bajo hasta la fecha. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De "éxito rotundo". Así catalogó Karen Barroeta, Vicepresidente Ejecutiva de Producción y Desarrollo de Telemundo Global Studios, a finales de enero el regreso de El señor de los cielos tras analizar los altos niveles de audiencia que registró la octava temporada durante sus primeros capítulos. La ficción que protagoniza desde 2013 Rafael Amaya arrasó en su estreno tras promediar a mediados de enero 1,623,000 televidentes (P2+), una cifra que continuó creciendo hasta alcanzar el 26 de enero 1,755,000 televidentes (P2+), su dato más alto hasta la fecha. La superserie había logrado liderar cómodamente su franja horaria frente a la telenovela de la competencia, Mi camino es amarte (Univision), especialmente en la franja de edad más codiciada por los anunciantes, la de 18 a 49 años, donde se mantenía imbatible. Hasta ahora. Rafael Amaya Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos (Telemundo) | Credit: Mezcalent Un mes después, el panorama es muy diferente. El señor de los cielos 8 no solo ha perdido su liderazgo en el prime time de la televisión hispana sino que ha experimentado una notable disminución de audiencia conforme ha ido avanzando su historia. La superserie cerró febrero con mínimo histórico de audiencia tras promediar el martes 28 1,093,000 televidentes (P2+) y 493 mil adultos 18-49 años, su dato más bajo hasta la fecha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ficción se vio así superada por el melodrama Mi camino es amarte, que sedujo en su misma franja horaria a 1,590,000 televidentes (P2+) y 544 mil adultos 18-49 años. Susana González Susana González y Gabriel Soto, protagonistas de Mi camino es amarte (Univision) | Credit: Mezcalent 9PM 1.Mi camino es amarte: 1,590,000 (P2+) 2.El señor de los cielos 8: 1,093,000 (P2+) La telenovela protagonizada por Susana González y Gabriel Soto ha recuperado su liderazgo y es actualmente la ficción más vista en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana.

