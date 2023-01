Cabo se estrena con éxito frente al drama turco Amor y traición El melodrama que protagonizan Bárbara de Regil, Matías Novoa y Diego Amozurrutia aterrizó este lunes con fuerza en el prime time de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cabo se estrenó con éxito en Estados Unidos. El melodrama que protagonizan Bárbara de Regil, Matías Novoa y Diego Amozurrutia aterrizó este lunes 9 de enero con fuerza en el prime time de Univision. La telenovela que produce José Alberto Castro promedió durante su primer capítulo 1,684,000 televidentes (P2+) y 681 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, lo que le permitió liderar cómodamente su franja horaria frente al drama turco Amor y traición (Telemundo), que se tuvo que conformar con 773 mil televidentes (P2+) y 217 mil adultos entre 18 a 49 años. Su galán, Novoa, confiaba en que la historia iba a atrapar al público. "La historia para mí tiene un plus, esta historia ya ha tenido mucho éxito, es una historia muy bien escrita y ahora viene refrescada completamente", comentaba en una entrevista con People en Español. "Vamos a ver paisajes maravillosos y hay demasiado amor, demasiadas mentiras y ambición alrededor. Nos vamos a dar cuenta que el amor lo puede todo". Cabo Bárbara de Regil, Matías Novoa y Diego Amozurrutia, protagonistas de Cabo | Credit: TELEVISAUNIVISION El melodrama es una versión de Tú o nadie de María Zarattini producida en 1985 y narra la historia de Alejandro (Novoa), quien regresa a casa herido y amnésico luego de sufrir un accidente aéreo mortal. A su regreso, Alejandro descubre que está casado con Sofía (de Regil), una mujer hermosa y trabajadora que también ha sido engañada por el hermano de Alejandro, Eduardo (Amozurrutia), con la intención de robarse la fortuna de su propia familia. Atrapados en los crímenes y trampas de Eduardo, Alejandro y Sofía encontrarán el amor en las circunstancias menos esperadas. La telenovela más vista La telenovela más vista en el prime time de la televisión hispana fue, sin embargo, el también melodrama de Univision Mi camino es amarte, que sedujo justo una hora antes a 1,743,000 televidentes (P2+). Susana González Susana González, Gabriel Soto y la niña Camille en Mi camino es amarte | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tercer lugar del ranking lo ocupó la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer, Vencer la ausencia (Univision), que atrapó a más de 1 millón y medio de televidentes (P2+). Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, Alejandra Barros y María Perroni, protagonistas de Vencer la ausencia Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, Alejandra Barros y María Perroni, protagonistas de Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision 1.Mi camino es amarte: 1,743,000 (P2+) 2.Cabo: 1,684,000 (P2+) 3.Vencer la ausencia: 1,524,000 (P2+) En Telemundo, La reina del sur 3 promedió en sus últimos capítulos 969 mil televidentes (P2+). Kate del Castillo Kate del Castillo, protagonista de La reina del sur 3 | Credit: Telemundo Fuente: Nielsen NPM

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cabo se estrena con éxito frente al drama turco Amor y traición

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.