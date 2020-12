Close

"Su desaparición es solo el comienzo": mira el tráiler de Buscando a Frida La adaptación moderna de ¿Dónde está Elisa? se estrenará en enero de 2021 por Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Tenía una vida envidiable, la familia más unida, pero bastará un segundo para que su mundo se desvanezca. Su desaparición es solo el comienzo". Comienza la cuenta atrás para el estreno de Buscando a Frida, la adaptación moderna de la exitosa telenovela de origen chileno ¿Dónde está Elisa? que protagonizan Ximena Herrera, Arap Bethke, Eduardo Santamarina y la joven Victoria White, quien interpreta a Frida. Telemundo compartió este lunes un nuevo vídeo promocional de la ficción en el que se anuncia, sin revelarse aún la fecha exacta de su estreno ni su horario de emisión, que la serie en la que también participa Grettell Valdez aterrizará en el prime time hispano en enero del próximo año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con Alejandra Barros, Jorge Luis Moreno y Fabiola Guajardo entre su elenco, Buscando a Frida presenta la historia de la familia Pons, cuyas vidas cambian repentinamente cuando su hija Frida desaparece misteriosamente la noche de la fiesta de cumpleaños de su padre. Image zoom Eduardo Santamarina en Buscando a Frida | Credit: Cortesía TELEMUNDO Durante la investigación saldrán a relucir mentiras, resentimientos y secretos familiares, convirtiendo a todos en sospechosos y desenmascarando a una familia que está muy lejos de ser perfecta. La ficción, que se graba desde hace varios meses en México en medio de la pandemia, conformará junto con La suerte de Loli, telenovela que marca el debut de Silvia Navarro en la cadena y en la que Gaby Espino lleva el rol antagónico de la historia, el nuevo bloque de programación estelar que Telemundo estará ofreciendo al público a principios de 2021.

