Conoce a los protagonistas de la adaptación moderna de ¿Dónde está Elisa? Telemundo confirmó este miércoles a los protagonistas del drama de suspenso Buscando a Frida. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Buscando a Frida, la adaptación moderna del drama chileno ¿Dónde está Elisa?, ya tiene protagonistas. Telemundo confirmó este miércoles a Eduardo Santamarina, Ximena Herrera y Arap Bethke como parte del elenco protagónico de esta esperada ficción. Los actores estarán acompañados por un reparto de primer nivel que incluye a Alejandra Barros, Rubén Zamora, Grettel Valdez, quien debuta en Telemundo con esta historia, Jorge Luis Moreno y la joven Victoria White, quien interpretará a Frida. Image zoom Eduardo Santamarina, protagonista de Buscando a Frida Cortesía TELEMUNDO El elenco de la ficción lo completan Fabiola Guajardo, Alberto Casanova, Gloria Peralta, German Bracco, Karla Carrillo, Axel Arenas, Jorge Luis Vázquez, Ximena Martínez, Mikel Mateos, Ivanna Castro y Valery Sais. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Buscando a Frida se graba desde hace varios meses en México y presenta la historia de la familia Pons, cuyas vidas cambian repentinamente cuando su hija Frida desaparece misteriosamente la noche de la fiesta de cumpleaños de su padre. Durante la investigación saldrán a relucir mentiras, resentimientos y secretos familiares, convirtiendo a todos en sospechosos y desenmascarando a una familia que está muy lejos de ser perfecta. La versión más reciente de esta historia la produjo curiosamente Telemundo en 2010 con Sonya Smith, Gabriel Porras y Catherine Siachoque entre su elenco protagónico. La serie es una producción de Telemundo Global Studios bajo la dirección de Carlos Villegas, Felipe Aguilar y Mauricio Corredor, con la producción ejecutiva de Marcos Santana, Ximena Cantuarias y Mónica Vizzi, y la adaptación a cargo de Sandra Velasco. La ficción está programada para estrenarse a principios del 2021.

