Close

Buscando a Frida: primer avance de la nueva versión de ¿Dónde está Elisa? Eduardo Santamarina, Ximena Herrera y Arap Bethke encabezan el elenco de esta ficción que se estrenará a principios del próximo año en el prime time de Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Telemundo renovará a principios del próximo año su programación estelar con dos nuevas producciones: La suerte de Loli que encabeza Silvia Navarro y Buscando a Frida. Esta última es una adaptación moderna del drama chileno ¿Dónde está Elisa?, una historia original de Pablo Illanes que fue recreada por la cadena hispana en el año 2010. A modo de aperitivo, Telemundo transmitió anoche el primer avance de esta esperada historia durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina. En el mismo aún no podemos ver en acción físicamente a ningún personaje ya que únicamente aparece un teléfono móvil perdido en medio de la nada mientras este recibe mensajes y llamadas de desesperación de los familiares de la dueña del dispositivo. "Su desaparición es solo el comienzo", dice la voz en voz que acompaña las imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cargada de intriga, secretos y giros inesperados, Buscando a Frida presenta la historia de la familia Pons y como sus vidas cambiaron repentinamente cuando su hija, Frida, desaparece misteriosamente la noche de la fiesta de cumpleaños de su padre. Durante la investigación saldrán a relucir mentiras, resentimientos y secretos familiares, convirtiendo a todos en sospechosos y desenmascarando a una familia que está muy lejos de ser perfecta. Image zoom Buscando a Frida Eduardo Santamarina Cortesía TELEMUNDO El elenco de la serie también incluye a: Alejandra Barros, Rubén Zamora, Grettel Valdez, Jorge Luis Moreno, Fabiola Guajardo y Victoria White como 'Frida'.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Buscando a Frida: primer avance de la nueva versión de ¿Dónde está Elisa?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.