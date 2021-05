"Soy gay": estalla la bomba en Buscando a Frida El drama de suspenso de Telemundo vivió este lunes otro explosivo capítulo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Buscando a Frida (Telemundo) entra en sus últimos capítulos. Mientras la investigación alrededor de la muerte de la joven Frida Pons (Victoria White) sigue su curso, las mentiras y los engaños que durante años se han mantenido ocultos en la poderosa familia Pons continúan destapándose con consecuencias devastadoras para sus involucrados. Tras 17 años de matrimonio, la hermana menor de Abelardo (Eduardo Santamarina), Gabriela (Grettell Valdez), descubrió en el capítulo de este lunes que quien fuera su esposo y padre de su hijo Diego (Germán Bracco), Antonio (Alberto Casanova), es gay. Cansado de llevar una doble vida, el propio Antonio le reveló la verdad tras verse acorralado por todas las mentiras que ha tenido que inventar para evitar ser descubierto. "Yo ya no puedo seguir viviendo en esta mentira. Soy gay", le confesó Antonio. La revelación dejó en shock a Gabriela, quien no podía creer lo que estaba escuchando. Buscando a Frida Antonio (Alberto Casanova) y Gabriela (Grettell Valdez) | Credit: TELEMUNDO (x2) "Cállate, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo, estás confundido. Antonio, por favor, yo te conozco, estuvimos casados 17 años, yo sé quién eres", expresó Gabriela. "Para mí también es muy difícil esto, no es algo que haya elegido", señaló Antonio. La inesperada confesión causó un gran dolor en la hermana de Abelardo, quien no tardó en propinarle una cachetada y recriminarle por tantos años de engaños. Lo que Gabriela aun ignora es que el hombre con el que su esposo ha mantenido relaciones sexuales es su mejor amigo, Ángel (Jorge Luis Moreno), por lo que su sufrimiento será doble. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El polémico triángulo amoroso conformado por Grettell, Alberto y Jorge Luis no ha dejado indiferente a nadie desde que se estrenó a principios de año la ficción. Jorge Luis Moreno Jorge Luis Moreno y Alberto Casanova ensayando una escena de Buscando a Frida | Credit: TELEMUNDO "Es inevitable juzgar al personaje y más en estos casos, pero lo que intento es tratar de entender al personaje, buscar más el porqué de sus acciones en lugar de definir si está bien o mal. Incluso, hay ciertas ocasiones donde ni siquiera tiene que haber explicaciones lógicas, sino que simplemente el temperamento del personaje se deja llevar por los impulsos del momento", explicaba Jorge Luis en una entrevista con People en Español sobre el hecho de que su personaje mantenga una relación sentimental con el esposo de su mejor amiga. Buscando a Frida se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo.

