9 actores turcos que no tienen nada que envidiarle al protagonista de Amor eterno By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía UNIVISION Si Burak Özçivit te ha enamorado como Kemal en la exitosa telenovela que Univision transmite de lunes a viernes en horario estelar espera a conocer a estos otros galanes turcos a los que no vas a tardar a empezar a seguir en Instagram en cuanto veas sus fotos. ¡Mira, mira! Empezar galería Can Yaman Image zoom Instagram Can Yaman Su carrera despegó en 2017 gracias al personaje que interpretó en la telenovela Dolunay, que tuvo mucho éxito en países como España. Pájaro soñador es su trabajo más reciente. Tiene 6 millones de seguidores en Instagram. ¡Síguelo en @canyaman! 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Akin Akinözü Image zoom Instagram Akin Akinözü Una encuesta realizada por una famosa revista turca lo nombró como 'el actor de 2019', en gran parte gracias a su trabajo en la exitosa telenovela Hercai (2019) y, por qué no decirlo también, a su innegable atractivo físico. ¡Síguelo en @akinakinozu! 2 de 10 Applications Ver Todo Çağatay Ulusoy Image zoom Instagram Çağatay Ulusoy Telenovelas como El secreto de Feriha (2011), Medcezir (2013) e İçerde (2016) lo han posicionado como uno de los galanes turcos favoritos del público. ¡Síguelo en @cagatayulusoy! 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Kıvanç Tatlıtuğ Image zoom Kıvanç Tatlıtuğ Inició su carrera como modelo, pero terminó decantándose por la actuación, donde triunfó. Tiene 3 millones de seguidores en Instagram. ¡Síguelo en @kivanctatlitug! 4 de 10 Applications Ver Todo Furkan Andıç Image zoom Instagram Furkan Andıç A pesar de no sobrepasar aún los 30 años, tiene una exitosa carrera artística a sus espaldas y más de 2 millones de seguidores en Instagram. ¡Síguelo en @furkandic8! 5 de 10 Applications Ver Todo Kerem Bürsin Image zoom Instagram Kerem Bürsin Más de dos millones de personas están pendientes de las publicaciones que comparte el guapo actor turco. ¿Por qué será? ¡Síguelo en @thebursin! 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Şükrü Özyıldız Image zoom Instagram Şükrü Özyıldız Desde que debutara como actor en 2011, no ha dejado de encabezar importantes producciones turcas. Además de actuar, canta. ¡Síguelo en @sukruozyildiz! 7 de 10 Applications Ver Todo Tolga Sarıtaş Image zoom Instagram Tolga Sarıtaş Detrás de este bello rostro se esconde un talentoso actor que estuvo nominado como Mejor Actor en los International Emmy Awards 2018. ¡Síguelo en @tolgasaritas_! 8 de 10 Applications Ver Todo Baris Arduç Image zoom Baris Arduç Nació en Suiza, pero se crió en Turquía, donde ha protagonizado exitosas telenovelas. ¡Síguelo en @arducbrs! 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Por siempre Kemal Image zoom Cortesía UNIVISION ¿Después de ver el menú completo te sigues quedando con Burak Özçivit? No dejes de ver Amor eterno de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, por Univision. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image 9 actores turcos que no tienen nada que envidiarle al protagonista de Amor eterno

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.