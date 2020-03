"El parecido es impresionante": conoce al doble de Burak Ozcivit, Kemal en Amor eterno El guapo actor turco tiene un doble en nuestro país. ¡Te lo presentamos! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Burak Ozcivit, mejor conocido como Kemal por el personaje que interpreta en la exitosa telenovela Amor eterno (Univision), se ha convertido en el indiscutible galán del momento. Su innegable atractivo físico ha conquistado a cerca de dos millones de personas que sintonizan cada noche la cadena de habla hispana para verlo en acción. Aunque Kemal es único, el actor turco bien podría tener un gemelo perdido en nuestro país a juzgar por el enorme parecido físico que existe entre uno de los concursantes del programa de televisión Enamorándonos USA (UniMás) y el intérprete de 35 años. Su nombre es Renier, es ciudadano americano y se encuentra desde el año pasado buscando el amor en el show que conducen Ana Patricia y Rafael Araneda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su asombroso parecido físico con Kemal, el eterno enamorado de Nihan en el exitoso melodrama de Univision, ha generado todo un debate a través de las redes sociales. Mientras que unos aseguran que son idénticos, otros no ven demasiadas similitudes entre ambos. “Dos gotas de agua, impresionante”, comentó una persona tras percatarse de lo mucho que se parece el concursante de Enamorándonos USA con el atractivo actor turco. “El parecido es impresionante”, opinó en Instagram otra seguidora del programa. “Renier es atractivo, pero no se parece al bello Kemal, solo tiene el mismo estilo”, se puede leer en otro de los incontables comentarios que inundaron las redes. “Kemal es una obra de arte, no hay comparación alguna”, dejó claro otra televidente a través de Instagram. Enamorándonos USA se transmite a las 8 p.m., hora del Este, por UniMás. Advertisement

Close Share options

Close View image "El parecido es impresionante": conoce al doble de Burak Ozcivit, Kemal en Amor eterno

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.