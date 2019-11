Así se ve ahora Burak Özçivit, el protagonista de Amor eterno Aunque recién se está transmitiendo por Univision, el actor turco protagonizó esta exitosa telenovela hace cuatro años. Así de cambiado se ve ahora. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Amor eterno, la primera telenovela turca que transmite Univision en horario estelar, sigue imparable en el prime time hispano. La ficción, que narra la apasionante historia de amor de dos jóvenes amantes que vienen de mundos muy diferentes, logró el pasado miércoles 30 de octubre uno de sus datos de audiencia más altos hasta la fecha tras seducir a más 1,6 millones de televidentes totales (P2+) y 604 mil adultos 18-49 años, de acuerdo a cifras de Nielsen. Uno de los atractivos de la telenovela, además de su potente historia de amor que mantiene en vilo a un importante número de televidentes, es su protagonista: Burak Özçivit. Image zoom Cortesía UNIVISION El actor turco, que está casado en la vida real con una bella actriz de nombre Fahriye Evcen a quien conoció durante el rodaje de la telenovela Çalıkuşu en 2013 y con quien acaba de tener a su primer hijo, no ha dejado indiferente a nadie con su participación protagónica en esta historia que ha sido transmitida en más de 80 países. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque recién ahora está saliendo al aire en Estados Unidos, la realidad es que la ficción ya tiene varios años de vida puesto que fue en 2015 cuando se estrenó en su país de origen, Turquía, por lo que la mayoría de sus actores lucen actualmente muy diferentes. Uno de los que más ha cambiado ha sido precisamente Burak Özçivit, quien debido a su nuevo reto actoral como protagonista de una nueva teleserie turca ahora lleva el cabello largo. El actor ha compartido varias imágenes a través de sus redes en las que presume de su nuevo look y realmente luce muy cambiado, aunque igual de guapo que siempre. Amor eterno se transmite a las 7 p.m., hora del Este, por Univision. Advertisement

