¡Irreconocible! Así luce ahora el protagonista de la exitosa telenovela Todo por mi hija El inolvidable Demir cambió radicalmente de look para protagonizar su nueva serie. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque Todo por mi hija llegó a su fin por la pantalla de Telemundo a principios de 2021, hace más de dos años que sus protagonistas concluyeron las grabaciones de esta entrañable historia turca que se robó los corazones del público hispano. Un largo periodo de tiempo en el que sus actores han podido emprender nuevos proyectos en el ámbito profesional. Este es el caso de Buğra Gülsoy, el actor turco detrás de Demir, quien el año pasado comenzó a grabar una nueva ficción –en este caso histórica– en su país cuyo rodaje aún continúa. El intérprete de 39 años da vida en esta historia a Melikşah, un poderoso sultán que le exigió cambiar radicalmente de look, empezando por su cabello, que ahora lo lleva largo. Por si no fuera suficiente, el actor, quien tiene cerca de 3 millones de seguidores solo en Instagram, tuvo que dejarse crecer también una poblada barba de varios centímetros de largo. Una radical transformación con la que Bugra rompe completamente con su imagen de Demir, el irresponsable estafador cuyo corazón fue ablandándose poco a poco con la llegada de Oyku. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor recibió recientemente una visita muy especial durante una de las jornadas de grabación de la serie que no dudó en presumir a través de las redes sociales. Se trata de su hijo Cem, de casi 2 años, quien con su ternura logró acaparar la atención de todo el equipo técnico que se encontraba en ese momento en el set de grabación, tal y como refleja una de las imágenes que publicó el orgulloso papá por medio de Instagram. La visita del menor incluyó un paseo a caballo junto al actor que sin duda el niño disfrutó mucho y lo acercó un poco más al trabajo que realiza su papá en la serie.

